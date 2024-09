Премьер-министр Соединенного Королевства Стармер критикует отношение России к своим гражданам, как будто они просто предметы или куски мяса в ООН.

В своей инаугурационной речи на заседании Совета Безопасности ООН премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил Россию за обращение со своими солдатами в конфликте на Украине, как с расходным материалом. Он указал на поразительную потерю 600 000 российских солдат, погибших или раненых. Стармер критиковал: "Устав ООН, который вы здесь придерживаетесь, продвигает человеческое достоинство, а не жестокое обращение со своими войсками как с пушечным мясом и их последующее превращение в мясо на гриле". Он задался вопросом о присутствии России в штаб-квартире ООН, учитывая ее действия.

20:41 Зеленский: Путин намерен подвергнуть миллионы украинцев суровой зимней стуже, чтобы сломить КиевРоссийские атаки уничтожили большинство украинских тепловых электростанций и значительную часть их гидроэлектростанций. В результате миллионы людей могут остаться без отопления этой зимой. Ущерб привел к потере 80% мощности энергосистемы. "Подготовка к зиме со стороны российского диктатора Владимира Путина включает в себя подвергание миллионов украинцев темноте и холодным температурам, вынуждая Украину сдаться", - сетует Зеленский.**

20:06 Видео: Люксовые автомобили заполоняют КавказЕвропейские санкции запрещают импорт автомобилей в Россию из-за ее агрессии на Украине. Тем не менее, кажется, существуют лазейки. Люксовые автомобили повсюду в Кавказе.**

19:40 Россия эскалирует свою ядерную доктрину и неявно угрожает США и ФранцииРоссия, ядерная держава, пересматривает свою стратегию развертывания ядерного оружия в ответ на международную напряженность, заявил президент России Владимир Путин. Ядерное оружие России теперь может быть использовано как сдерживающий фактор против более широкого спектра военных угроз, заявил Путин на встрече в Москве совета национальной безопасности. Это увеличение риска особенно тревожно для ядерных держав, таких как США и Франция, если они поддержат Украину в случае российской агрессии.**

18:35 Зеленский обсудит свой "план победы" с Байденом и ХаррисомПрезидент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг. Зеленский планирует представить свой "план победы", который описывает способ положить конец войне на Украине. Зеленский считает, что осень решит "что ждет нас в этой войне". Украинское правительство ожидает, что западное оружие, используемое против российских целей, может существенно повлиять на войну в пользу Украины. Однако поставляющие страны пока не предоставили это оружие.**

18:12 Бундестаг выделяет 70 миллионов евро на децентрализованное восстановление системы отопления и электроэнергии УкраиныБюджетный комитет Бундестага санкционировал пакет помощи в размере 70 миллионов евро для Украины по восстановлению системы отопления и электроэнергии. Эта помощь поможет украинским городам и муниципалитетам получить более мелкие комбинированные установки для отопления и производства электроэнергии, котельные, генераторы и солнечные установки, объявило Министерство экономического сотрудничества и развития Германии. Цель состоит в том, чтобы помочь "украинским жителям жить в своих домах и выдерживать российские атаки". Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свеня Шулезе заявила, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру энергоснабжения, чтобы "изнашивать и вытеснять украинцев". "Мы помогаем Украине восстанавливать свою систему энергоснабжения децентрализованным образом, потому что таким образом Россия не сможет легко ее разрушить".**

17:50 Зеленский предупреждает о ядерной катастрофе в ООНПрезидент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности ядерной катастрофы из-за российских атак на Запорожскую атомную электростанцию. Он заявил, что обладает разведданными, указывающими на то, что президент России Владимир Путин планирует атаковать другие украинские атомные электростанции. "Такой день никогда не должен наступить", - подчеркнул он. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения Зеленского. "Если Россия вызовет ядерную катастрофу на одной из наших атомных электростанций, радиация не будет признавать границы, и, к сожалению, многие страны пострадают от разрушительных последствий", - предупредил Зеленский. Он также обвинил Китай в предоставлении России спутниковых снимков украинских атомных электростанций. Во вторник Зеленский обвинил Китай в передаче спутниковых снимков украинских атомных электростанций Москве.**

16:46 Украина представляет трехлетний план производства дронов международным союзникамМинистр обороны Украины Рустем Умеров представил трехлетний план производства дронов, систем радиоэлектронной борьбы и наземной робототехники. Этот план был представлен во время недавних поездок Умерова в США, Великобританию, Францию, Германию и встречу в Рамштайне. Министр заявил, что они рассчитали количество и полезность дронов, необходимых на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. План также включает в себя количество оружия, которое Украина может производить, и необходишее финансирование. По словам Умерова, несколько стран уже согласились финансировать дроны и ракеты Украины. Украина сообщает, что уничтожила или повредила более 200 российских военных объектов с помощью технологии "всепожирающих дронов" в прошлом году, в том числе российский арсенал боеприпасов в Тороpez. Несмотря на способность производить более 3 миллионов дронов в год, Украина в настоящее время зависит от иностранного финансирования.**

15:34 Лула призывает к миру между Бразилией и Китаем в ООН, несмотря на отказ УкраиныПрезидент Бразилии Лула да Силва призывает к мирному плану, разработанному совместно с Китаем, в Организации Объединенных Наций, несмотря на то, что Украина отвергла это предложение как "разрушительное". Лула, осуждая вторжение на территорию Украины, подчеркивает необходимость создания условий для мирных переговоров между Киевом и Москвой. Китай и Бразилия представили свой 6-пунктный план в мае. Заместитель министра иностранных дел Бразилии Сельсо Аморим планирует встретиться с представителями 20 стран в пятницу, чтобы получить дальнейшую поддержку, за исключением союзников Украины. Китайско-бразильский 6-пунктный план рассматривает войну как "кризис" и предлагает мирную конференцию, приемлемую tanto для России, как и для Украины, с "справедливым обсуждением" всех мирных планов. План не упоминает территориальную целостность Украины или вывод российских войск.

15:01 Обвинения: Китай производит дальнобойные дроны для использования России в УкраинеЕвропейские круги разведки сообщают, что Россия разрабатывает программу дальнобойных дронов в Китае. По словам двух официальных лиц, которые говорили с Reuters и изучили соответствующие документы, это, похоже, первый случай, когда дроны, предназначенные для использования в Украине, разрабатываются и производятся. Дочерняя компания российского оборонного концерна Almaz-Antej, IEMZ Kupol, якобы разработала и испытала в Китае с китайской помощью беспилотник Garpija-3 типа. Garpija-3 (G3) якобы имеет радиус действия около 2000 километров и может нести до 50 килограммов взрывчатых веществ. Источники разведки утверждают, что это первый случай, когда дроны, произведенные в Китае, поставляются в Россию с начала конфликта. Местоположение и статус производства остаются неясными.

13:51 Путин проведет заседание Совета безопасности России по ядерному сдерживаниюПрезидент России Владимир Путин возглавит заседание Совета безопасности России сегодня, посвященное ядерному сдерживанию, как объявил Кремль. Обсуждение происходит в свете рассмотрения Россией возможных ответов на требования Украины использовать западные ракеты с увеличенной дальностью для атак на российские территории. Представитель Кремля Дмитрий Песков называет это заседание важным событием. "Президент сделает речь. Остальное будет засекречено по очевидным причинам", - добавляет Песков.

13:26 Песков критикует выступление Зеленского в Совете Безопасности ООНКремль критикует выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Советом Безопасности ООН. "Позиция Зеленского, основанная на попытках заставить Россию вести мирные переговоры, является фатальной ошибкой", - заявляет представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркивает, что Россия является "защитником мира". Однако Песков утверждает, что мир может быть установлен только тогда, когда безопасность страны гарантирована. Россия по-прежнему редко упоминает свою атаку на Украину как войну. Москва требует, чтобы Украина уступила территории, отказалась от планов присоединения к НАТО и прошла "денацификацию", которую Кремль, вероятно, интерпретирует как установление правительства, зависящего от него.

13:06 "Спасая жизни" - Украина демонстрирует тренировку солдат на современной системе ПВО Skynex от ГерманииМинистерство обороны Украины демонстрирует видео, на котором украинские солдаты тренируются с современной системой ПВО Skynex от Rheinmetall. Две системы Skynex уже работают в стране, атакованной Россией, и ожидается еще две от Германии. Система Skynex предназначена для защиты от ближних угроз, таких как дроны. "Мы благодарим наших партнеров за их вклад в укрепление противовоздушной обороны Украины. Больше противовоздушной обороны для Украины означает больше спасенных жизней", - комментирует Министерство обороны в клипе.

12:32 Бронированные машины с защитой от дронов - Мунц: "Поддержка Китая России значительна"Президент Украины Зеленский обвиняет Китай в предоставлении России данных спутника для шпионажа за украинскими ядерными электростанциями. Однако источники сообщают, что военная поддержка Китая Москве goes beyond sharing strategic information. According to ntv correspondent Rainer Munz, China's assistance is substantial.

12:01 Politico: Украина выбирает предпочтительного посредника для окончания конфликтаКак сообщает Politico, Украина выбрала своего предпочтительного посредника для прекращения конфликта с Россией: премьер-министра Индии Нарендру Моди. Высокопоставленный украинский чиновник сказал изданию, что Украина видит в Индии свой лучший шанс на заключение мирного договора, который она может принять. Чиновник заявил, что Моди четко дал понять во время летних переговоров с Украиной, что Киеву придется идти на компромиссы, но любые предложения по прекращению войны не должны включать уступку территории России. Индия поддерживает хорошие отношения с Москвой.

11:35 Потери в результате украинской атаки на российский регион БелгородПять человек получили ранения в результате атаки на западный российский город Белгород, расположенный недалеко от украинской границы, как сообщили официальные лица. Четверо из них были госпитализированы, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Множество строений, в том числе высотка и 75 небольших жилых зданий, были повреждены, а также десятки автомобилей, коммунальных служб и других услуг. Независимые наблюдатели считают, что украинская атака является ответом на российскую авиационную бомбардировку украинского города Харьков.

10:59 Украинский медик использует электронный моноцикл на поле бояВ видео, распространенном United24media и Министерством обороны Украины, показан военный медик, использующий электронный моноцикл на поле боя. В клипе написано "Переопределяя динамику движения на передовой". Медик объясняет, что это выгодно для быстрой и тихой транспортировки боеприпасов, воды, радиостанций и батареек к солдатам, используя обе руки, с помощью моноцикла.

10:18 Лидер СДП Германии требует ясности от БСВ в переговорах о мире с РоссиейПосле выборов в земле Бранденбург лидер СДП Германии Ларс Клингебейль требует ясности в предстоящих переговорах о целях Альянса Будущего и Свободы (БСВ), возглавляемого Сахрой Вагенкнехт. "Так же, как в Тюрингии и Саксонии, сейчас ведутся переговоры, и мы должны сначала понять: какие основные требования предъявляет БСВ? Куда движется этот альянс?", - сказал он в эфире RBB InfoRadio. Клингебейль argued, что многие люди по-прежнему не понимают этого, и основное внимание должно быть уделено изучению результатов выборов и "теперь видно, как можно сформировать стабильное правительство". Клингебейль также обвинил БСВ в том, что они говорят, что прекратят отправлять оружие в Украину, утверждая, "это не усилия по миру, это капитуляция перед Путиным".

09:39 Экономист критикует пропаганду Путина через СМИЭкономист Рюдигер Бахманн на X критиковал то, что он назвал "нормализацией сторонников Путина в и через СМИ". Бахманн заявил, что это "самый большой пропагандистский триумф" лидера Кремля Путина на данный момент. "Вопрос: почему мы можем общаться с русско-фашистами, но не с германо-русско-фашистами? Для демократов, будь то социальных или христиан, оба должны быть табу". Бахманн получил поддержку этого мнения от военного эксперта Густава Гресселя, который поддержал пост.

08:55 Великобритания четко передает сообщение России в Совете Безопасности ООНМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми произнес жесткую речь на заседании Совета Безопасности ООН, напрямую обращаясь к руководству Кремля и не оставляя места для двусмысленности: "Владимир Путин, если вы бомбите украинские больницы, мы знаем, кто вы. Если вы отправляете наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы убиваете оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение - это о ваших собственных интересах. Ваших одних. Вы хотите расширить свою мафиозную государство в мафиозную империю, построенную на коррупции, которая грабит как российский народ, так и Украину".

08:28 Украина сообщает о российских атаках с помощью дронов и ракетВоздушные силы Украины сообщают, что страна была атакована Россией 32 дронами и восемью ракетами за ночь. В общей сложности было сбито 28 дронов и четыре ракеты. На данный момент нет сообщений о жертвах или ущербе.

07:48 ИСВ: Российские войска достигли окраин Вугледара - нет стратегического преимуществаПо данным Института изучения войны (ИСВ), российские войска достигли окраин Вугледара и усиливают наступление вблизи поселения. Однако американский think tank не видит значительного стратегического преимущества для дальнейших наступлений в западной части Донбасса, если город будет захвачен. Быстрое завоевание будет зависеть от того, уступят ли украинские войска или будут сражаться с российскими войсками в затяжной конфликт. Вчера украинский канал Deepstate сообщал, что 72-я механизированная бригада продолжает оборонять город. Даже если Вугледар будет захвачен, это не принесет немедленных тактических преимуществ для российского наступления, так как окружающая местность сложна для передвижения и не предоставляет никаких решающих логистических маршрутов, согласно ИСВ.

07:06 "Поразительно сложная и успешная операция" - Украина сообщает о освобождении в Харьковской областиВоенная разведка Украины сообщает о освобождении электростанции в Вовчанске в Харьковской области недалеко от границы с Россией в результате "поразительно сложной и успешной операции". "Украинская военная разведка систематически очистила станцию, непрерывно вступая в бой с противником в плотно населенных структурах. В некоторых случаях украинские специальные силы вступали в ближний бой с противником", - говорится в заявлении с сопровождающим видеороликом. Электростанция считалась "пропагандистским оплотом" и была тщательно охраняема профессиональными российскими подразделениями.

06:31 Российские законодатели предлагают запретить "пропаганду намеренного бездетного образа жизни"Российские законодатели рассматривают предложение о запрете пропаганды намеренного бездетного образа жизни. В онлайн-объявлении спикер Думы Вячеслав Володин предлагает законопроект, который запрещает пропаганду добровольного бездетного образа жизни. Володин считает это запретом на идеологию бездетности. Он заявляет, "Большая и гостеприимная семья - это основа сильной нации". Россия сталкивается с проблемой старения населения и снижения рождаемости, что усугубляется конфликтом в Украине.

06:05 Командир литовской бригады прибыл на новое назначение в Восточную ЕвропуБригадный генерал Кристоф Хубер, будущий командир литовской бригады, прибыл в Литву для исполнения своих обязанностей. Он готовится к своей роли в бронетанковой бригаде 45, как сообщает немецкая армия на X. Цель состоит в том, чтобы создать боеготовую бригаду, которая будет играть значительную роль в территориальной и альянсовой обороне через сдерживание. Правительство Германии обязалось содержать постоянное боеготовое подразделение в Литве, с planned force of up to 5,000 soldiers.

05:44 Любек передает использованные пожарные машины в УкраинуЛюбек передал несколько использованных пожарных машин в Украину для дальнейшего использования. Передача состоялась в начале недели, и получателями были представители из Украины. Четыре пожарные машины и карета скорой помощи, ранее принадлежавшие добровольной команде пожарной охраны Любека, были переданы. "Обычно мы бы их продали на аукционе. Но после получения запроса на помощь от украинской организации мы отремонтировали машины и теперь можем передать их с чистой совестью в Украину", - сказал Хеннинг Виттен, начальник технического отдела профессиональной пожарной охраны Любека.

04:45 Писториус устанавливает цель для модернизации немецкой армии к 2029 годуМинистр обороны Борис Писториус вновь подчеркнул необходимость модернизации немецкой армии. К 2029 году ожидается, что Россия завершит свою военную реконструкцию и потенциально сможет запустить военное нападение на территорию НАТО. Поэтому Писториус подчеркнул необходимость быстрого реагирования на эту гипотетическую ситуацию. "Вот почему так важно приспособиться к этой угрозе как можно быстрее", - заявил Писториус репортерам во время визита в 36-й полк боевых вертолетов "Курхessen" немецкой армии в Фритцаре, северном Гессене.

03:12 Россия полагается на экспорт газа для существенного военного бюджетаНесмотря на западные санкции, Россия рассчитывает на доходы от нефти и газа для финансирования своего бюджета на 2025 год. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на правительственном заседании, что государственные доходы должны вырасти на 12% до 40,3 триллиона рублей (прибл. €390 миллиардов), при этом вклад энергетического сектора составит почти три четверти этой суммы. СМИ сообщают, что будущий бюджет будет приоритетно направлен на военные расходы в ответ на Украину и крупномасштабное военное производство. Был предложен военный бюджет в размере 13,2 триллиона рублей. Примерно 40% общего бюджета будет выделено на оборону и внутреннюю безопасность, что превышает расходы на образование, здравоохранение, социальные услуги и экономику.

02:06 Дума разрешает вербовку подозреваемых в преступлениях для войны в УкраинеРоссийский парламент утвердил законопроект, позволяющий вербовать в армию лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Согласно закону, даже тех, кто находится под следствием, но еще не осужден. Если они будут награждены или ранены в бою, то обвинения с них будут сняты. Законопроект все еще должен быть одобрен верхней палатой и подписан президентом Владимиром Путиным.

01:00 Баerbock излагает критерии для потенциального мирного соглашенияМинистр иностранных дел Анналена Баerbок выступила с критериями для потенциального мирного соглашения, которое положило бы конец российскому вторжению в Украину. "Мир предполагает существование Украины как свободной и независимой нации. Он предполагает гарантии безопасности", - заявила Баerbок на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Когда мы говорим о мире, мы имеем в виду справедливый и долговременный мир. Для Украины это означает возможность гарантировать, что окончание конфликта не приведет к новому циклу подготовок в России", - подчеркнула Баerbок, добавив, что это относится tanto к Украине, как и к Молдове или Польше. Мир должен быть справедливым и долговременным.

00:15 Блинкен обвиняет Китай и Иран в поддержке России в войне в УкраинеГоссекретарь США Энтони Блинкен призвал к ужесточению мер против союзников России в конфликте на Украине во время заседания Совета Безопасности ООН на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Блинкен предложил принять срочные меры против тех, кто поддерживает агрессию Путина. Он также призвал к справедливому и равноправному миру, который соблюдает Устав ООН. В частности, Блинкен упомянул поддержку России со стороны Северной Кореи и Ирана.

Китайский министр иностранных дел Ван И призывает Совет Безопасности ООН усилить усилия по мирным переговорам в Украине. Ван подчеркивает важность соблюдения трех основных правил: нет расширения зоны конфликта, нет эскалации боевых действий и нет провокаций со стороны любой из сторон. Он сделал эти замечания во время высокого заседания СБ ООН, на котором также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Ван подчеркнул нейтральную позицию Китая, заявив, что Китай не является инициатором кризиса в Украине и не участвует в нем. Критики обвиняют Китай в поддержке российского вторжения в Украину путем поставок компонентов вооружения.

23:09 Зеленский в СБ ООН: "Война не исчезнет сама по себе" Президент Украины Владимир Зеленский выразил серьезные сомнения в достижении мирного соглашения с Россией для прекращения текущего конфликта против своей страны. Зеленский осудил действия России как международное преступление, упомянув президента России Владимира Путина во время заседания СБ ООН в Нью-Йорке. "Эта война не исчезнет сама по себе. Эту войну нельзя утихомирить переговорами", - сказал Зеленский, закончив словами "Требуются действия".

22:00 Трrump о войне в Украине: "Давайте уйдем" Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трrump призывает вывести США из конфликта в Украине. Он критикует президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за вовлечение США в войну и предполагает, что теперь им трудно выйти из нее. Трrump обещает вывести США из конфликта во время своего президентства: "Я справлюсь с этим, я буду вести переговоры, я выведу нас. Мы должны уйти".

21:30 Сообщается, что США отправляют дополнительную военную помощь Украине По данным источников, США поставляют Украине новую военную помощь стоимостью около $375 миллионов. Эта помощь включает в себя среднеразмерные бомбы, различные ракеты, артиллерию и бронетехнику, как подтвердили источники в правительстве США. Официальное объявление о помощи запланировано на следующий день. Этот новый пакет является одним из крупнейших на данный момент. Оружие из запасов американской армии будет использоваться для более быстрой доставки. С начала российского вторжения в 2022 году США предоставили Украине более $56,2 миллиарда военной помощи.

После дискуссии о действиях России на Украине важно отметить, что стратегии кибервойны также могут представлять значительную угрозу. В свете этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил, что киберспособности России представляют серьезную угрозу для союзников по НАТО и других стран. NCSC сообщал о многочисленных случаях, когда российские государственные киберакторы проводили кибератаки, в том числе проникали в энергетическую инфраструктуру, коммунальные услуги и критически важную национальную инфраструктуру. Эти атаки могут привести к серьезным сбоям, потенциально даже спровоцировать кибервойну, особенно если военные операции России на Украине будут поддерживаться кибератаками против ее врагов.

