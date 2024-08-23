Премьер-министр Кречманн считает, что коалиция между "зелеными" и ХДС в Федеральном парламенте (Бунде) к 2025 году является "возможным сценарием".

Глава правительства Баден-Вюртемберга Винфрид Креtschmann (Зелёные) считает вероятным сотрудничество с ХДС и ХСС после федеральных выборов. Он высказал это мнение в интервью цифровым изданиям медиагруппы Funke, сказав: "Конечно, чёрно-зелёное партнёрство также является реальной опцией на 2025 год". Креtschmann подчёркивает, что у Зелёных хорошие отношения с ХДС в Баден-Вюртемберге и в других землях, где действуют чёрно-зелёные коалиции.

По словам Креtschmann, такая коалиция соединяет экономику и экологию. "Нам это нужно для будущих вызовов, чтобы доказать, что экономический успех возможен с защитой климата", - добавил он. Креtschман руководит Баден-Вюртембергом с 2011 года и является первым и единственным главой правительства, представляющим Зелёных. Ранее он сотрудничал со СДПГ, а затем с ХДС с 2016 года. Чёрно-зелёная коалиция была возобновлена после выборов в ландтаг 2021 года.

Недавно лидер Зелёных в немецком парламенте Катарина Дрёге заявила, что сотрудничество с Союзом возможно после федеральных выборов. Однако это предложение вызвало споры внутри Союза: лидер ХСС Маркус Зёдер решительно отказался от такой коалиции, в то время как министр-президент Северного Рейна-Вестфалии от ХДС Hendrik Wüst, который сам возглавляет коалицию с Зелёными, имеет противоположную точку зрения.

Комментарии Креtschmann о возможном сотрудничестве между Зелёными и ХДС/ХСС в Баден-Вюртемберге после федеральных выборов совпадают с заявлениями лидера Зелёных Дрёге в немецком парламенте. Несмотря на предложение Дрёге, внутри Союза есть разделение: лидер ХСС Зёдер отвергает такую коалицию, в то время как министр-президент Северного Рейна-Вестфалии от ХДС Вюст, который возглавляет коалицию с Зелёными, имеет другое мнение. В этом контексте Союз относится к Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС), двум крупнейшим центристским правым политическим партиям Германии.

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