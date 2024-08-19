Премьер-министр Индии должен посетить Украину.

Несколько недель спустя после встречи с российским лидером Владимиром Путиным индийский премьер-министр Нарендра Моди планирует посетить Украину - свою первую поездку с начала российского вторжения. В возрасте 73 лет он отправится в Украину в пятницу после двухдневного визита в Польшу, как сообщило Министерство иностранных дел Индии. Об этом также подтвердила пресс-служба президента Киева.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским планируется обсудить взаимовыгодные и сотруднические проекты, и ожидается подписание нескольких соглашений. Подробности не разглашаются пресс-службой президента.

Индия сохраняет нейтральную позицию в отношении российского вторжения, не поддерживает западные санкции против Москвы и призывает к решению через диалог. Страна имеет благоприятные отношения как с Западом, так и с Россией, и увеличила импорт дешевой нефти из России с начала войны. Индия также сильно зависит от России в военной технике, хотя Южная Азиатская страна пытается снизить эту зависимость.

Моди посетил Москву совсем недавно, в июле - также свою первую поездку после начала вторжения. Поездка состоялась вскоре после его переизбрания на пост премьер-министра, что российские СМИ восприняли как демонстрацию уважения к отношениям с Россией. Широко распространялись фотографии их встречи, на которой Моди и Путин обнялись. В то время Зеленский критиковал визит.

Во время своего визита в Украину премьер-министр Моди планирует обсудить продолжающуюся войну в Украине с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на нейтральную позицию Индии в отношении вторжения, страна продолжает поддерживать торговые отношения, в том числе увеличение импорта нефти и зависимость от российской военной техники.

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