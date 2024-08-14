- Премьер-министр Японии Кишида объявил о выходе

Японский премьер-министр Фумио Кисида, чьи рейтинги в опросах общественного мнения неуклонно снижаются, принял решение уйти в отставку. Он объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в качестве лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в сентябре. Лидер ЛДП обычно также является премьер-министром. Кисида берет на себя ответственность за политический скандал, связанный с некоторыми фракциями партии. Его обращение с этим вопросом все больше критикуется, и рейтинг одобрения его правительства, вступившего в должность в октябре 2021 года, упал ниже 30 процентов.

При Кисиде Япония отреагировала на амбиции Китая и угрозу со стороны Северной Кореи, совершив исторический поворот в своей стратегии безопасности и приняв решение о значительном наращивании военной мощи. Отходя от своего ранее исключительного сосредоточения на обороне, Япония стремится приобрести способность нейтрализовать базы вражеских ракет. Бюджет на оборону значительно увеличивается.

Изменение стратегии безопасности при Кисиде

Этот сдвиг произошел на фоне обстановки в сфере безопасности, которую правительство описывает как "наиболее серьезную и сложную" со времен Второй мировой войны. Военные действия Китая в регионе представляют собой "наиболее серьезную стратегическую проблему". США, союзник Японии, разделяют эту точку зрения. Несмотря на свою непопулярность, Кисида давно стремился обеспечить переизбрание в качестве лидера ЛДП. Однако в последнее время призывы к его отставке внутри ЛДП стали все громче.

После объявления Кисиды японские СМИ уже циркулируют имена потенциальных преемников. Среди них бывший министр обороны Сигэру Исиба, ориентированный на реформы министр цифровых технологий Таро Кона, генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги и министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Также рассматриваются бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми и бывший министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси.

Японский премьер-министр Фумио Кисида, возглавляющий историческое изменение стратегии безопасности Японии, сталкивается с критикой из-за своего обращения с политическим скандалом внутри своей партии. Некоторые влиятельные члены Либерально-демократической партии (ЛДП), которой он руководит, призывают его уйти в отставку.

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