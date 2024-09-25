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ЭкономикаНовостиСубсидии

Прекратите вмешательство правительства в Commerzbank, пожалуйста.

 and  Yaroslav Smith
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Укрепление консолидации было бы выгодно для германской банковской промышленности
Укрепление консолидации было бы выгодно для германской банковской промышленности

Прекратите вмешательство правительства в Commerzbank, пожалуйста.

Вопрос о том, переходит ли Unicredit черту с федеральным правительством, вставая на путь враждебного поглощения немецкого традиционного банка, приобретая акции в государственных активах, является спорным в Франкфурте и Берлине. Однако более важный вопрос, который следует рассмотреть в первую очередь: Должна ли правительство вечно оберегать компанию, подобную Commerzbank, от давления рынка?

Существует несколько веских причин для государственного вмешательства. В случае с Commerzbank ни одна из них не применима в настоящее время.

Во время финансового кризиса правительство вложило миллиарды долларов в Commerzbank, чтобы предотвратить возможный ущерб для всей экономики. Это действие было оправдано в то время из-за непосредственной угрозы. Пятнадцать лет спустя кризис миновал, и банк, после длительных реформ и усилий по его возрождению, сейчас стабилен. Unicredit, будучи европейским банком, подчиняется тем же банковским правилам и надзору, что и Commerzbank в настоящее время. Влияние кризиса на финансовую стабильность Германии от поглощения невероятно.

Внекризисное государственное вмешательство также могло бы быть оправдано, если бы компания была системно важной, и ее функция была бы угрожена поглощением. Системно важная компания подразумевает, что продукты или услуги компании являются незаменимыми для общества или экономики, и ни другая организация не может предлагать их надежно. Хотя финансовые услуги, такие как те, которые предоставляет Commerzbank, являются жизненно важными для функционирования экономики, банк, скорее всего, продолжит предлагать эти услуги в составе европейской группы Unicredit. Более того, Германия "перебанкирована": у нее избыток банковских услуг, в том числе от государственного сектора с сберегательными банками и государственными банками, а не их нехватка.

Германия "перебанкирована"

Ввиду этого избытка консолидация, то есть сокращение числа банков посредством слияний, является выгодной с точки зрения финансовой стабильности. Это может снизить затраты, укрепить доходы и повысить скромные маржи немецких финансовых учреждений по сравнению со средним показателем по международному уровню, делая их менее подверженными кризису. В прошлом федеральное правительство даже поддерживало потенциальное слияние Deutsche Bank и Commerzbank. Таким образом, аргумент о потерях рабочих мест с точки зрения сотрудников политически нейтрализован. В случае слияния немецкого и немецкого банка потери рабочих мест были бы сопоставимы с теми, которые сейчас вызывают опасения. То, что предложение о поглощении Unicredit встречает другой ответ, чем сценарий, в котором Deutsche Bank выступает в роли партнера, иллюстрирует популизм, лежащий в основе нынешнего шума.

Немецкий банковский сектор - в частности, Commerzbank - в настоящее время является paradigматическим примером того, когда правительство должно воздержаться от вмешательства в компании. С одной стороны, сохраняется менее конкурентоспособный игрок, препятствуя консолидации и таким образом ослабляя отрасль из-за избытка. С другой стороны, государственная собственность на акции Commerzbank стоит более двух миллиардов евро по текущим рыночным ставкам. Эти налоговые деньги срочно нужны в других местах, например, для ремонта структурно поврежденных мостов и обветшалых школ.

Два миллиарда евро могут показаться незначительными по сравнению с оцененной в сотни миллиардов евро задолженностью по ремонту в Германии. Однако другие компании и отрасли также добиваются аналогичных субсидий. Производители автомобилей требуют нового стимула утилизации, Thyssenkrupp хочет, чтобы государство инвестировало в миллиардную долю, а вся отрасль, интенсивно потребляющая энергию, лоббирует сильно субсидируемую промышленную цену на электроэнергию. Реализация всех этих требований и постоянное финансирование значительной части экономики за счет общественных средств одновременно неразумно и неосуществимо. Но где провести черту? Вот здесь. На Commerzbank.

Несмотря на то, что правительство инвестировало в Commerzbank во время финансового кризиса, чтобы защитить банк, эти субсидии сейчас воспринимаются как ненужные, особенно с учетом стабильности банка и избытка банковских услуг в Германии. Два миллиарда евро стоимости государственной собственности на акции Commerzbank могли бы быть использованы более эффективно в других местах, например, для проектов инфраструктуры.

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