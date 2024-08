- Прекрасное семейное счастье с Андре Агасси

Ровно 25 лет назад завершилась эпоха в истории немецкого тенниса: 13 августа 1999 года на пресс-конференции в отеле в Хайдельберге 30-летняя Стефани Граф (55) объявила о завершении своей активной теннисной карьеры и решила приоритезировать свое личное счастье. Это решение, видимо, осталось в силе на 25 лет. Взгляд назад на, возможно, самое важное решение в ее жизни.

Теперь она тихо преследует Андре Агасси на теннисном корте

В отличие от своего коллеги Бориса Беккера (56), другого немецкого теннисного суперзвезды того времени, Стефани Граф избегает негативных заголовков и успешно держит свою личную и семейную жизнь вдали от публичного внимания. Как писала "Тагесшау" в день ее 50-летия, она "ушла в тень". Она тихо живет со своим мужем в Лас-Вегасе, иногда играя с ним в теннис на своем частном корте: "Она часто гонялась за ним по корту. И ее форхенд всегда доставлял ему неприятности".

В разгар своей карьеры она превзошла всех теннисных талантов - в том числе Бориса Беккера. Она семь раз выигрывала Уимблдон; он - три раза. Она победила на 22 турнирах Большого шлема; он - на шести. Беккер возглавлял рейтинг в течение 12 недель; Граф - в течение 377 недель - рекорд. Кроме того, она единственный человек в мире, кому удалось выиграть Золотой Большой шлем: в 1988 году она выиграла все четыре турнира Большого шлема и олимпийское золото в одиночном разряде в Сеуле.

У нее не было отдыха или застоев, писал спортивный журналист Ханз-Йürgen Pohmann, бывший теннисист, в "Вельт" в 1999 году: "Была только жажда играть идеально... За ней стоял ее отец Петер, который толкал ее вперед, изолировал от публики, наслаждался славой своей дочери, делал заголовки с молодыми девушками и в конце концов сел в тюрьму за уклонение от уплаты налогов".

Андре Агасси сделал ее более расслабленной

Она наконец освободилась из-под тени своего могущественного отца; Петер Граф умер от рака в 2013 году. Его дочь уже давно изменилась, поняв в 1999 году: "У меня больше нечего доказывать". Этот прозрение, казалось, сделало ее более веселой и расслабленной в отношении будущего. Андре Агасси (54) явно сыграл в этом роль.

Американец был известен как дикий рок-звезда тенниса в 90-х (восемь побед на турнирах Большого шлема, олимпийское золото в 1996 году в одиночном разряде, 101 неделя на первой строчке рейтинга). То, что этот эксцентричный человек и холодная немка, у которой была репутация "теннисного робота", стали такой интимной парой, можно считать любовным чудом.

Оба были в других отношениях, когда они сблизились. Стефани Граф тогда была с немецким гонщиком Михаэлем Бартелсом, а Агасси был женат на голливудской актрисе Брук Шилдс ("Синяя лагуна") с 1997 по 1999 год.

Агасси, видимо, тайно восхищался блондинкой "графиней" уже давно, влюбившись в нее во времяFrench Open в 1998 году. В своей биографии "Откровенно" Андре Агасси пишет: "Я был поражен, абсолютно очарован ее скромной грацией, естественной красотой". thereafter, they trained together, had several dates with shared dinners and walks.

После завершения теннисной карьеры Стефани Граф всего за несколько дней до US Open 1999 года она посетила боксерский матч в Лас-Вегасе с Андре Агасси. Это было их первое публичное появление как пары. "На следующий день в газетах появилась фотография нас обоих, сидящих на ринге, держащихся за руки и целующихся", - вспоминал Агасси позже.

Их двое детей родились в 2001 и 2003 годах

Затем их отношения развивались быстро: они поженились 22 октября 2001 года, их сын Джейден Гил (22) родился через четыре дня, а их дочь Джаз Элл (20) родилась 3 ноября 2003 года. Стефани Граф отказалась от своей любимой квартиры в Манхэттене (Нью-Йорк) и переехала в родной город Агасси, Лас-Вегас, в пустыне Невада, где они с тех пор живут нормальной семейной жизнью, включая такие дела, как отвоз детей в школу, сортировку мусора и поддержание экологически чистого дома.

В 1998 году Стефани Граф основала благотворительный фонд Children for Tomorrow в Гамбурге, который заботится о травмированных детях-беженцах на территории Университетской клиники Эпендорф. Это те случаи, когда она появляется на публике. Она редко ступает на публичный теннисный корт.

Теннис познакомил ее с любовью всей жизни

Ее добровольное завершение карьеры по-прежнему делает ее теннисной легендой: в 2003 году Стефани Граф была inducted into the International Tennis Hall of Fame. В своей речи ее муж Андре Агасси нашел трогательные слова для своей жены: "Я знаю, что еще не придуманы слова, достаточно большие или правдивые, чтобы выразить душу этой женщины, которую я люблю: Стефани!" Когда он затем сказал, что она принесла "много света" и "достоинства" в его жизнь, как никто другой раньше, она ответила сквозь слезы: "Теннис подарил мне невероятное путешествие. Лучшая часть этого путешествия заключалась в том, что оно привело меня к вам".

