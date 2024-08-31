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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, шириной не более 30 см

Прекрасная победа 2-1 в Аахене: вратарь Медведь продлевает серию Ауэра

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Марсель Майер сравнивает счёт для "Герты", обеспечивая их победу.
Марсель Майер сравнивает счёт для "Герты", обеспечивая их победу.

- Прекрасная победа 2-1 в Аахене: вратарь Медведь продлевает серию Ауэра

Марсель Бар забил два гола, чтобы возглавить таблицу третьего дивизиона с FC Erzgebirge Aue во время международного перерыва. Его второй и третий голы в сезоне переломили ход матча против Alemannia Aachen, закончившегося победой 2:1 (0:1). Перед 22 300 зрителями на стадионе Aachener Tivoli местный герой Суфиан Эль-Фаузи открыл счет всего через 36 секунд после начала первого матча в третьем дивизионе между двумя клубами. Несмотря на то, что после этого Аю взял инициативу, Алеманния создавала опасные моменты с капитаном Микой Ханратом (32.) и Эль-Фаузи снова на 33-й минуте.

Состав Дотчева лишился травмированного Марвина Штефаника, которого заменил Шейн Сайтц. Кроме того, команда испытала тревогу, когда Эль-Фаузи забил второй гол, воспользовавшись ошибкой быстрой защиты Аю после быстрого штрафного удара в начале матча.

На перерыв капитан Мартин Мэннель был заменен на Тима Кипса из-за возможной травмы плеча, полученной во время победы Аю над Дрезденом в дерби Саксонии. Несмотря на травму, Мэннель пытался продолжать.

После перерыва Аю усилил свои усилия, и Омар Сиярич попал в перекладину на 54-й минуте. Через четыре минуты Бар воспользовался ошибкой вратаря Аахена Марселя Йонена, который не смог поймать мяч после углового удара. Простой удар ногой был все, что нужно было Бару, чтобы забить. Аахен продолжал давить, но Аю оставался твердым в обороне. Бар забил победный гол с великолепным ударом, который был ассистирован Борисом Ташчи за шесть минут до конца матча.

Тренер Аю также рассмотрел другие тактические варианты защиты из-за ширины атак Алеманнии, не превышающей 30 см, и их узкой расстановки. Гол Барра после углового удара косвенно подчеркнул уязвимость вратаря Аахена, который не смог достаточно хорошо закрыть ширину.

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