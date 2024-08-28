- Прекращение судебного разбирательства по делу Бремера Пастора Латцеля

Текущая правовая дискуссия вокруг заявлений пастора Олафа Лацеля, возможно, скоро найдет разрешение. По словам Регионального суда Бремена, судебные разбирательства против священника за подстрекательство к насилию, скорее всего, завершатся. Председатель суда раскрыл эту информацию, уточнив, что пастор прихода Святого Мартина должен внести 5000 евро в бременскую некоммерческую организацию Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben в течение полугода, чтобы закрыть дело.

Падение Лацеля началось после его оскорбительных комментариев на семинаре по браку, проведенном в октябре 2019 года. На семинаре "Библейская школа вождения для брака" Лацель осудил "половую нечистоту" и "преступников", связанных сChristopher Street Day, предупредив супружеские пары об "Хомо-лобби, злом существе, которое становится все сильнее и агрессивнее, решительно пробиваясь вперед".

Эти вызывающие комментарии, доступные в виде публичного аудиофайла, вызвали широкое осуждение. Последующие жалобы привели к расследованию, в результате чего Лацель удалил файл и принес публичные извинения в Интернете.

На суде в Региональном суде Лацель признал, что его слова были "серьезной ошибкой", и попросил прощения у пострадавших. Однако судебная борьба возобновилась после того, как Высший региональный суд Ганзы отменил решение от мая 2022 года.

Четырехлетняя судебная битва

Этот спорный вопрос занимает судебную систему уже более четырех лет. На первом судебном процессе, состоявшемся в ноябре 2020 года, Бременский местный суд был непреклонен в своем решении: Лацель оскорбил людей и разжигал ненависть, что привело к душевным страданиям. В результате они наложили штраф в размере 8100 евро.

Лацель обжаловал это решение, заявив, что его комментарии касались только отрывков из Ветхого и Нового Заветов. Он по-прежнему выступал против гомосексуальности как греха, но гомосексуалы были приняты в его общине, как и любой грешник.

Региональный суд Бремена согласился с его правом на свободу религии и слова, оправдав Лацеля в мае 2022 года. В ответ прокурор подал апелляцию, в результате чего дело было передано в Высший региональный суд Ганзы. Суд пришел к выводу, что приговор был неполным и кратким, и отменил оправдание в феврале 2023 года. Он argued, что свобода религии имеет свои ограничения, когда нарушается человеческое достоинство.

Региональный суд Бремена пытается найти ответ

Вопрос о том, повредил ли Лацель достоинство людей своими словами или отстоял свое право на религиозную и свободу слова, остается спорным tanto среди правоведов, как и среди общественности. Какой бы ни был окончательный вердикт суда, критики и сторонники, скорее всего, останутся недовольны, что может продлить судебную эпопею на годы.

Председатель суда принял раскаяние Лацеля и захотел облегчить его дальнейшие страдания, прекратив судебные разбирательства после уплаты штрафа. Тем не менее, судья подчеркнул важность осторожности в словах, особенно как религиозного лидера с общественным статусом образца для подражания.

Возможное разрешение на горизонте

Если Лацель выполнит срок уплаты, судебные разбирательства официально завершатся. После этого он останется юридически невиновным, что может повлиять на его будущее как пастора. Уже началось дисциплинарное слушание против Лацеля. Евангелическая церковь Бремена отдалилась от него, временно отстранив его, но разрешила ему проповедовать при определенных условиях, дожидаясь решения суда.

Представители Евангелической церкви Бремена запланировали встречу на сегодня, чтобы обсудить дальнейшие действия. Однако вероятность принятия окончательного решения на этом собрании остается неопределенной.

Несмотря на продолжающиеся дисциплинарные процедуры против пастора Лацеля, разрешение правовой дискуссии вокруг его заявлений приближается. Если он выполнит требование суда о внесении 5000 евро в бременскую некоммерческую организацию в течение полугода, богослужение в церкви Святого Мартина, где служит пастор Лацель, может вернуться к нормальной работе.

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