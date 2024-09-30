Предыдущие дебаты Вальца и Вэнса могут дать нам представление об интенсивной конкуренции, запланированной на вторник.

В Миннесотском губернаторе Тиме Волзе и сенаторе из Огайо ДжиДжи Вэнсе неожиданно появился шанс оказаться в центре внимания. Волз, ранее малоизвестный демократический губернатор и бывший шестикратный конгрессмен, неожиданно стал рассматриваться в качестве кандидата в вице-президенты от Вице-президента Харрис. Вэнс, с другой стороны, будучи сенатором первого срока, который только недавно перешагнул 40-летний рубеж и провел в офисе менее двух лет, был выбран Трампом в качестве кандидата на республиканский билет на июльском съезде Республиканской партии.

Исследование исторических общих выборов и дебатов в первичных выборах для Вэнса и Волза показывает разные подходы к их публичным выступлениям, которые могут быть показательными для высоких ставок в этой ситуации.

Возможный дебаты Волз-Вэнс могут стать последними в избирательной кампании 2024 года, что является уникальной ситуацией в современных президентских кампаниях, так как Трамп отказался от многочисленных призывов Харрис согласовать второй дебаты, в том числе один, предложенный CNN на 23 октября в Атланте. С началом досрочного голосования в нескольких штатах и очень紧张ой гонкой, встреча кандидатов в вице-президенты в Нью-Йорке во вторник представляет собой одну из последних значительных возможностей продвинуть свои партии.

Стратег Демократической партии Ребекка Пёрси заявила, что кандидаты почти мгновенно переводятся с периферии на национальную сцену, чтобы представиться и выступить в качестве заключительного акта своих партий, так как больше не запланировано президентских дебатов.

Волз влиял на политику почти два десятилетия, начиная с своей второй кампании по переизбранию в Палату представителей в 2010 году до своей переизбирательной кампании в губернаторы в 2022 году. Вэнс, будучи первым кандидатом на выборах в Сенат в 2022 году, участвовал только в двух дебатах на общих выборах и нескольких дебатах и форумах на праймериз.

Вэнс и Волз, оба из Среднего Запада, имеют некоторые сходства. Ролики с прошлых дебатов показывают, что они часто избегают личных атак и предпочитают возвышенную риторику, а не конкретные факты для укрепления политики. Их оппоненты на прошлых дебатах заявляли, что они не всегда дают прямые ответы на вопросы.

Вэнс публично признавал свою раннюю критику Трампа, но также заявлял, что его прошлые возражения не являются disqualifying и что его поддержка бывшего президента незыблема. Во время формирования Здравоохранительного закона, несмотря на отсутствие общественной поддержки, Волз твердо защищал свой голос за закон, даже когда он шел вразрез с его репутацией как умеренного политика.

Хотя они имеют сходства, более дюжины республиканцев и демократов, в том числе те, кто работал с Вэнсом или Волзом в предыдущих кампаниях или кто встречался с одним из кандидатов в вице-президенты на дебатах, заявляют, что есть пределы для сравнений.

Вэнс имеет меньше опыта дебатов

В сравнении с Волзом, Вэнс имеет меньше опыта дебатов, но получил значительно больше национального внимания. Он появился на политической сцене, опубликовав бестселлер New York Times в 2016 году, выиграл напряженную праймериз на выборах в Сенат в 2022 году с поддержкой Трампа и успешно удержал место в трудной гонке против сильного демократического соперника.

Однако опыт дебатов Вэнса ограничивается двумя дебатами на общих выборах против демократического бывшего представителя Тима Райана и набором форумов и дебатов на праймериз.

На обеих праймериз и общих выборах дебатах Вэнс часто фокусировался на политические области, в которых он чувствовал себя наиболее комфортно: иммиграция, экономика и контроль над наркотиками. Он часто отклонялся от вопросов или тем, заданных модераторами, и вместо этого погружался в свои любимые политические области: иммиграция, общественная безопасность и экономика.

Во время своего второго дебата против Райана, когда его спросили о его позиции по вопросу о том, чтобы позволить 10-летней жертве изнасилования сделать аборт, Вэнс сначала заявил о своей оппозиции абортам в большинстве случаев, прежде чем перейти к иммиграции, подчеркивая, что насильник был нелегальным иммигрантом.

“Моя позиция по этому вопросу заключается в защите жизни в этой стране, что существенно отличается от позиции Райна. В этом конкретном случае я считаю, что девочка должна иметь возможность сделать аборт в этом штате. Я считаю, что есть очевидное исключение, которое применимо здесь – очень рискованно для молодой девушки вынашивать ребенка в такой ситуации”, – сказал Вэнс, прежде чем приписать инцидент неспособности Райана справиться с безопасностью границы.

При оценке выступления Вэнса на дебатах, Райн похвалил его остроту, но отметил, что он может быть сбит с толку.

“Вэнс умный, но у него очень тонкая кожа. Волз может заставить вас усомниться в том, сделал ли он комментарий, даже не осознавая этого, и Волз делает это очень тонко”, – сказал Райн в интервью CNN.

Те, кто участвовал в дебатах с Вэнсом, также отмечали его гибкость.

“Все остальные придерживаются одного нарратива для своих ответов, но Вэнс показывает способность оценивать вопросы по мере их представления и давать настоящий ответ”, – сказал республиканец из Огайо Майкл Гиббонс, который участвовал в праймериз на выборах в Сенат в 2022 году против Вэнса. “По моим наблюдениям, 99% времени его ответы честны”.

Соратники Вэнса и официальные лица кампании Трампа считают, что многочисленные телевизионные появления Вэнса во время его кампании 2024 года помогли отточить его навыки дебатов. В соответствии с интервью и доказательствами из его прошлых дебатов, Вэнс, выпускник Йельской школы права, кажется, наслаждается словесными баталиями.

“Вэнс любит дебаты”, – сказал давний советник.

Критики из прошлых дискуссий заявляют, что сенатор из Огайо может быть неясным в вопросах, таких как аборты, которые он пытается прояснить, признавая свою позицию, но оставляя место для маневра. Иногда Вэнс связывает политику иммиграции с проблемами наркотиков, в частности, с борьбой против кризиса fentanyl в США. Во время своего дебютного дебата с Райаном он поделился своим личным опытом с борьбой своей матери с зависимостью, связав это с нелегальной иммиграцией.

В ответ на запрос о вкладе иммиграции в Америку, Вэнс заявил: «Моя мама боролась с зависимостью на протяжении значительной части моего детства. Одно из благословений для нашей семьи заключалось в том, что мы получили еще один шанс с мамой, потому что вредное вещество, попавшее в страну 15 лет назад, не было столь смертельным, как сейчас».

Во время беседы с Райаном Вэнс иногда переключал внимание на критику своего оппонента вместо обсуждения своих взглядов напрямую. Например, во время второго дебатов, когда его спросили о стратегиях улучшения ответственности полиции, Вэнс сначала упомянул о поддержке конкретных мер, а затем атаковал Райана за якобы стремление ликвидировать иммунитет полиции. Он утверждал, что это является корнем нынешнего насилия в городах, ссылаясь на протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда.

«Проблема, с которой мы столкнулись после 2020 года, заключалась в том, что мы слишком сильно сосредоточились на редких проблемных полицейских. В результате мы подвергли наших правоохранительных органов жесткому вмешательству со стороны правительства, что привело к улицам, по которым люди больше не чувствуют себя в безопасности, не только в Янгстауне, но и по всей стране», – заявил Вэнс.

Вальц столкнулся с многочисленными дебатами

Несмотря на меньший опыт в дебатах по сравнению с большинством претендентов на пост вице-президента, Вальц участвовал во многих публичных дискуссиях на выборах в Конгресс и губернатора.

Те, кто дебатировал с ним и готовил его, говорят, что Вальц на сцене этой кампании очень похож на того человека, который участвовал в конгрессных дискуссиях и форумах штата.

Как и Вэнс, Вальц избегал личных атак или оскорблений в предыдущих дебатах, но проявлял желание оспаривать политические позиции и прошлые заявления своих оппонентов. Например, во время дебатов на выборах губернатора в 2018 году Джонсон пытался спровоцировать Вальца, назвав его «самым приятным кандидатом, которого я когда-либо видел», но Вальц тут же отреагировал. Позже в дебатах, когда Джонсон критиковал его налоговую политику, республиканец сказал: «Вы не очень хорошо разбираетесь в налогах». Вальц продолжил критиковать налоговую политику Джонсона без промедления.

Республиканские оппоненты Вальца критиковали его ответы за отсутствие деталей и избыток обаяния.

«Он представил себя как умеренного и всегда заявлял, что он «за второе Amendment». Конечно, это изменилось, когда он баллотировался на пост губернатора», – вспоминает Квист, который проиграл Вальцу в 2012 году. Квист сказал, что несмотря на свои нападки на многочисленные расходные статьи Вальца, было трудно нанести серьезный удар из-за обаяния, которое Вальц уже заработал.

Вальц также известен тем, что говорит быстро на дебатах и, в отличие от Вэнса, часто использует жесты руками или мимику, когда говорит его оппонент.

В качестве конгрессмена, представляющего один из самых умеренных и сельских районов Миннесоты в течение шести сроков, Вальц часто защищался от обвинений в поддержке Obamacare или в том, что он «левее» политической позиции своего района, подчеркивая свою сотрудничество с республиканцами. Он даже упомянул о приглашении на похороны сенатора Маккейна во время дебатов, чтобы подчеркнуть свои бипартизанские заслуги.

В качестве губернатора Вальц столкнулся с критикой за то, что его считают радикалом, и подвергся нападкам по спорным вопросам, таким как его реакция на беспорядки после смерти Флойда или его поддержка Obamacare или иммиграционных законов Миннесоты.

«Убийство Джорджа Флойда шокировало не только Миннесоту, но и всю страну и мир», – сказал Вальц во время дебатов против Дженсена в 2022 году. Вальц подчеркнул сотрудничество между отделами в штате, регионе и Национальной гвардии для управления ситуацией. «Это событие будет помниться долго. Я горжусь реакцией Миннесоты. Я горжусь первыми responders, которые присутствовали. ... Я могу заверить вас, что после процесса над Чаувином и убийства Райта существовали ситуации, когда это могло произойти. Это не произошло из-за извлеченных уроков и способности мобилизовать этот ответ».

Демократы, которые работали с Вальцом на прошлых выборах, описали его как трудного для того, чтобы сбить его с толку на дебатах.

«На всех его конгрессных дебатах и всех его выборах губернатора он очень хорошо разбирается в политике и не отклоняется от своей позиции. Он не боится ударить в «мидwestern nice» стиле», – сказал бывший консультант Вальца. «В нем нет ничего такого, что могло бы сбить его с толку. Он знает, где он стоит, и комфортно чувствует себя в своей коже, готовый ко всему».

Более захватывающее, чем Кейн против Пенса

tanto демократические, как и республиканские стратеги, в том числе те, кто связан с Вэнсом и Вальцем, согласны с тем, что дебаты между вице-президентскими кандидатами редко существенно влияют на результат выборов. Основная цель часто заключается в том, чтобы не навредить или, в худшем случае, минимизировать ущерб от предыдущих дебатов между кандидатами в президенты.

«Люди, связанные с Вальцем и Вэнсом, как их союзники, так и стратеги, предсказывают уникальную ситуацию на этот раз. Их рассуждения основаны на том, что эти двое еще новички на национальной арене, и их включение в состав Демократической и Республиканской партий привлекло избыточное внимание.

«Я ожидаю интересного дебатов», – сказал опытный советник Вэнса. «Безусловно, кандидаты на пост вице-президента редко существенно влияют на решение избирателя. Но несомненно, этот дебат, скорее всего, получит больше медийного освещения, чем обычная пара, подобная Кэйну против Пенса, которые, честно говоря, так же захватывающи, как и чашка теплого кофе».

Несмотря на участие в многочисленных дебатах, форумах и интервью, ни Вальц, ни Вэнс раньше не спорили на позиции номер два. В этом отношении этот дебат станет уникальным испытанием для обоих, которое потребует от них защиты платформ своих билетов.

Сравнивая с Уолцем, у которого есть богатый опыт дебатов благодаря его кампаниям в Конгрессе и на пост губернатора, Вэнс имеет ограниченный опыт дебатов, но получил существенное национальное внимание благодаря своему дебюту в Сенате.

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