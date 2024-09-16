Предыдущий вещатель Би-би-си получил условное тюремное заключение за участие в материалах, связанных с эксплуатацией детей.

Известный телеведущий BBC Хув Эдвардс получил условный срок в шесть месяцев, отсроченный на два года, за хранение нелегальных изображений несовершеннолетних. Согласно приговору, в июле Эдвардс признался в получении 41 непристойного изображения детей от осужденного сексуального преступника через службу обмена сообщениями WhatsApp.

Во время вынесения приговора судья Пол Голдспринг отметил, что Эдвардс, скорее всего, пострадает от других заключенных и даже может совершить самоубийство, если будет заключен под стражу. Он выразил раскаяние и имел чистую криминальную историю. Эдвардс мог получить максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, Эдвардсу было приказано пройти 40-дневную программу лечения для правонарушителей и 25-дневный курс реабилитации. Адвокат Эдвардса Филлип Эванс заявил, что его клиент понимает "отвратительную сущность" изображений и глубоко сожалеет о разочаровании многих.

Эдвардс, один из ведущих телеведущих Великобритании, освещал кончину королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. В апреле он покинул BBC, проработав там 40 лет, по медицинским показаниям. Изначально он был приостановлен из-за обвинений, появившихся несколько месяцев назад, а в июле стало известно, что он обвиняется в хранении детской порнографии.

Несмотря на длительный испытательный срок в тюрьме, судья Голдспринг выбрал условный срок из-за потенциальной уязвимости Эдвардса во время заключения. В рамках приговора Эдвардсу предстоит пройти испытательный срок, установленный судом.

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