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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Предыдущий советник по национальной безопасности США утверждал, что Путин оказывает очаровательное влияние на Трампа.

 and  Max Becker
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Два влиятельных человека, согласно предпочтениям Трампа. Альтернативно, некоторые воспринимают...
Два влиятельных человека, согласно предпочтениям Трампа. Альтернативно, некоторые воспринимают опытного бывшего оперативника КГБ, способного очаровать своего оппонента. Какой бы интерпретации ни придерживались, факт остается фактом: Трамп и Путин в своей стихии на саммите G20 в 2019 году.

Предыдущий советник по национальной безопасности США утверждал, что Путин оказывает очаровательное влияние на Трампа.

Согласно бывшему советнику по национальной безопасности США, генералу Герберту Макмастеру, бывший агент КГБ Владимир Путин мастерски манипулировал тогдашним президентом Дональдом Трампом, используя лесть. Об этом подробно рассказывается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое время в Белом доме Трампа", как сообщает "Гардиан".

Макмастер обвиняет Путина в том, что он играл на эго и нестабильности Трампа, используя лесть. Путин называл Трампа "исключительной личностью, не сомневающейся в своих способностях", и тот, казалось, был восприимчив к такому подходу, симпатизируя сильным лидерам и веря, что только он может установить выгодные отношения с Путиным. По словам Макмастера, Путин имел гипнотическое влияние на Трампа. Сам Макмастер предупреждал Трампа в то время: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Путин уже обманул предшественников Трампа, Джорджа Буша и Барака Обамы.

Лесть Путина была тщательно спланированной попыткой главы Кремля завоевать расположение Трампа и посеять раздор между ним и его вашингтонскими советниками, которые выступали за более жесткую политику в отношении Кремля.

Расчетный ход Путина

В своих словах Макмастер намекнул президенту США, что Путин верил, что он может "управлять" Трампом и добиться ослабления санкций, а также быстрого вывода американских войск из Сирии и Афганистана. "Я сказал свою речь. Я надеялся, что он будет спорить с российским диктатором, а не со мной", - отметил Макмастер.

Однако Трамп, казалось, устал от этой "негативной атмосферы". Макмастер вспоминает, как его критиковал Трамп - на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге в июле 2017 года. В то время Трамп и Путин проводили часы в беседе, а "Гардиан" сообщал об "эmerging bromance".

Трамп не терпел критики Путина со стороны своего собственного персонала, что в конечном итоге привело к увольнению Макмастера после более чем года службы. Среди других причин Макмастер, как сообщается, разозлил Трампа своим замечанием на Мюнхенской конференции по безопасности 2018 года о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

"Он ведет свою страну, по крайней мере, он лидер"

Даже во время предвыборной кампании 2016 года Трамп проявлял симпатии к Москве. Он не только намекал на признание аннексированного Россией Крыма, но и хвалил Путина как "лидера, по крайней мере, он лидер, в отличие от того, что у нас есть в нашей стране".

С этим лидером Трамп предлагал быстро заключить соглашение. По крайней мере, он неоднократно утверждал, что мог бы быстрее закончить конфликт с Украиной. И, в общем, он заявлял, что если бы он был президентом, не было бы российской атаки на соседнюю страну Украины.

Комиссия может найти убедительными обвинения Макмастера против манипулирования Путиным Трампом, как описано в его книге "Война с самими собой". Предупреждения Макмастера о коварной природе Путина и его способности манипулировать даже сильных лидеров, таких как Трамп, были проигнорированы бывшим президентом США.

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