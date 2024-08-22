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ПолитикаНовостиДля целей настоящего решения предоставляется следующая информация:

Предыдущий президент США Трамп представил свою личную платформу криптовалютных услуг.

 and  James Williams
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Основной рост биткоина можно объяснить повышенным спросом со стороны провайдеров биржевых фондов, по словам экспертов отрасли.

Предыдущий президент США Трамп представил свою личную платформу криптовалютных услуг.

Бывший президент США Дональд Трамп, баллотирующийся в президенты от Республиканской партии, представил планы по созданию новой платформы криптовалют. В четверг он написал в Twitter и на Truth Social: "Американцы слишком долго терпели эксплуатацию со стороны больших банков и финансовых элит." Он продолжил: "Пришло время вместе восстать против них." Трамп не предоставил подробностей о своем проекте, названном "Несгибаемые", кроме того, что Эрик и Дональд-младший ранее упоминали его как платформу для "цифровой торговли недвижимостью".

Во время своего президентства Трамп неоднократно выражал скепсис по поводу криптовалют, даже называя их "обманом". Однако его позиция кардинально изменилась. На митинге в июле 78-летний Трамп заявил, что хочет стать "инновационным и поддерживающим биткоин президентом, которого заслуживает Америка". Это ставит его в прямое противостояние с администрацией президента США Джо Байдена, которая приоритетно относится к регулированию сектора.

В недавних финансовых отчетах указано, что Трамп владеет от одного до пяти миллионов долларов в Эфире, второй по величине криптовалюте в мире.

Для принятия решения важно знать, что новая криптовалютная платформа Трампа "Несгибаемые" направлена на вызов доминированию традиционных финансовых институтов, о чем он wrote в своих постах в Twitter и на Truth Social.

Кроме того, контекст этого решения показывает, что Трамп изменил свое отношение к криптовалютам, что видно в его недавних заявлениях, в том числе в заявлении о том, что он хочет стать "инновационным и поддерживающим биткоин президентом".

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