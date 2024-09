Предыдущий посланник США в Киеве, вероятно, выступает за "более энергичную" поддержку Украины при Харрисе.

Бывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор считает, что кандидат в президенты Камала Харрис, если она будет избрана, предложит более решительную помощь Украине, чем президент Байден. Он заявил об этом на мероприятии в Киеве, отметив, что Байден медлит с принятием решений по таким вопросам, как поставки HIMARS, Abrams и истребителей F-16. В настоящее время Байден также колеблется в вопросе разрешения Украины наносить удары вглубь России. Тейлор ожидает более активной стратегии от Харрис, в том числе из-за вероятности появления новой команды в Белом доме.

23:19 BND не обязан информировать журналиста об оценке ситуации в УкраинеСлужба внешней разведки Германии (BND) не обязана сообщать журналисту, если в частных дискуссиях она представила победу украинской армии как трудную или невозможную. Согласно решению Федерального административного суда в Лейпциге, также не обязательно соблюдать анонимность СМИ, участвующих в таких дискуссиях. Журналистский запрос на временный приказ в основном отклонен. Однако BND должен раскрыть количество подобных конфиденциальных бесед о военной ситуации в Украине в этом году. Заявление было подано редактором газеты. Суд сослался на статью в газете от мая, в которой сообщалось, что политик ХДС заявил, что BND целенаправленно распространяет негативную оценку военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.**

22:06 Политики коалиции выступают за использование дальнобойного оружия против РоссииПолитики "траffic light" коалиции поддерживают идею разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие против российских целей. Заместитель председателя комитета Бундестага по международным делам от СДПГ Михаэль Рот заявил Т-Онлайн, что "наконец-то атаковать военные цели в России дальнобойными западными ракетами" - это и верно, и соответствует международному праву. Он назвал в качестве целей военные аэродромы, командные центры и стартовые площадки, откуда "выполняются жестокие атаки на гражданские украинские цели", которые можно наиболее эффективно нейтрализовать. Председатель комитета Бундестага по обороне от FDP Маркус Фабер заявил, что "пора разрешить наносить удары дальнобойным оружием, таким как ATACMS и Storm Shadow, по российским военным аэропортам". Политик "Зеленых" Антон Хофреитер подчеркнул, что "Россия ежедневно терроризирует украинское гражданское население ракетными ударами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению". Для эффективной защиты украинского гражданского населения армия должна быть уполномочена наносить удары по военным базам на территории России дальнобойным оружием.**

21:35 Вэнс обсуждает идеи Трампа по УкраинеРеспубликанский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс предлагает, что план Дональда Трампа по прекращению войны в России может включать в себя создание нейтральной демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. В интервью телепродюсеру Шону Райану он говорит, что Трамп мог бы собрать вместе русских, украинцев и европейцев, чтобы "изучить, какой мирный вариант может быть". "Я думаю, он мог бы заключить сделку быстро", - говорит Вэнс. Трамп известен своей поддержкой президента России Владимира Путина и критикой американской помощи Украине. Бывший президент также заявлял, что мог бы прекратить войну за 24 часа, если бы был избран. Однако он не уточнял свой план.**

21:03 "Мы - русские. Бог с нами" - фашистский марш в Санкт-Петербурге"Wir sind Russen. Gott ist mit uns" - это лозунг многочисленных российских националистов и фашистов, марширующих по Санкт-Петербургу. Они также неоднократно кричат: "Вперед, русские!" Их марш совпадает с годовщиной переноса мощей Александра Невского, празднуемого как национальный герой и святой Православной церкви.

20:28 Кремлевский пропагандист: "Идеальный барьер - Атлантика"Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что России не стоит останавливаться на аннексии Украины. "Я думаю, идеальный барьер - Атлантика. Естественный барьер", - говорит он. Он предлагает, чтобы российские войска были в Берлине, Лиссабоне, Мадриде и даже Париже. Когда ему напоминают, что там не так много русских, он отвечает: "Белорусские братья с нами". В противном случае, Китай может быть вариантом.**

20:01 Британские волонтеры готовятся к зимеМногие украинские дома, пережившие обстрелы, лишены окон, что создает серьезную проблему по мере приближения зимы. Британская НКО "Утеплим Украину" решает эту проблему, отправляясь в зоны боевых действий, чтобы устанавливать временные окна.**

19:34 Дюжины шахтеров застряли в Донецке150 шахтеров застряли в шахте Добропилля из-за отключения электроэнергии, вызванного российскими атаками в Донецкой области, сообщают "Киевский независимый" и Михаил Волынец, глава украинского профсоюза горняков. Город Добропилля, в котором до войны проживало около 28 000 человек, находится примерно в 20 километрах к северу от Покровска, основной цели российских войск. Отключение электроэнергии привело к тому, что шахта заполнилась газом и затоплена, сообщается в сообщении. Волынец добавляет, что ситуация в регионе остается "трудной".**

19:08 Швеция увеличивает финансирование гражданской обороны из-за страха войныШвеция планирует удвоить расходы на гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы подготовиться к возможным конфликтам. "Уроки войны в Украине показывают, что обеспечение функционирования ключевых секторов общества является решающим", - объявило правительство Стокгольма. Министр гражданской обороны Карл-Оскар Бохлин заявил, что бюджет гражданской обороны Швеции увеличится до 8,5 миллиарда крон (740 миллионов евро) в этом году по сравнению с 6,5 миллиардами крон в прошлом году. Цель состоит в том, чтобы к 2028 году иметь годовой бюджет в размере 15 миллиардов крон. "Ситуация с безопасностью остается серьезной и останется таковой в обозримом будущем", - сказал Бохлин.**

18:39 Путин предупреждает о последствиях, если НАТО поможет Украине дальнобойным оружиемПрезидент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что если НАТО согласится поставлять Украине дальнобойное оружие для ударов по целям в России, это вызовет обоснованный конфликт. Путин сказал это в интервью государственному телеканалу, подразумевая, что страны НАТО фактически будут воевать с Россией. Ранее представители России предостерегали от поставок танков, истребителей и ракет. С начала войны в Украине Москва неоднократно угрожала эскалацией, изменениями в динамике войны и даже ядерными угрозами. Украина просит Запад разрешить использование западного дальнобойного оружия для превентивных ударов по России, которую она месяцами обстреливает своей армией.

18:07 Зеленский назвал китайско-бразильскую инициативу по миру разрушительнойПрезидент Украины Владимир Зеленский раскритиковал китайско-бразильскую инициативу по миру, назвав ее разрушительной и пустой политической демонстрацией. Зеленский сказал бразильскому медиа-холдингу Metropoles, что предлагать такой мирный план без консультаций с Украиной - это странно. "Зачем это шоу?" - спросил он. В мае Китай и Бразилия предложили международную конференцию по миру, но Зеленский отметил, что это было сделано без участия Украины, в отличие от Москвы.

17:40 Российские ракеты поразили украинское судно с зерномУкраинское грузовое судно, перевозившее зерно, якобы было поражено российской ракетой, сообщают украинские источники. Удар произошел, когда судно находилось в Черном море, но оно покинуло территориальные воды Украины заранее. Президент Владимир Зеленский назвал это явной атакой на морскую свободу и глобальную продовольственную безопасность и заявил, что нет жертв. Украинский navale spokesperson заявил, что судно не находилось в украинском безопасном коридоре транзита в момент обстрела, а находилось в экономических водах Румынии. С другой стороны, представитель румынского флота подтвердил, что судно никогда не было в территориальных водах Румынии.

17:12 Си Цзиньпин посетит Россию сноваПрезидент Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию в октябре. Си примет участие в саммите БРИКС в Казани, как подтвердил китайский министр иностранных дел Ван И, который провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Оба лидера похвалили процветающие отношения между Китаем и Россией. Си принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани, как сказал Ван. Путин отметил, что он и Си проведут частную встречу, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся их отношений, которые продолжают развиваться.

16:50 США готовы скорректировать военную помощь УкраинеГоссекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь Украине будет корректироваться по мере необходимости. На пресс-конференции в Варшаве, когда его спросили, давал ли США разрешение Украине обстреливать цели в России западным оружием, Блинкен сказал: "Я могу вам сказать, что мы будем продолжать делать то, что мы делали: мы будем корректировать, мы будем приспосабливаться, если это будет необходимо, в том числе в отношении инструментов, доступных Украине." Блинкен провел широкие переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Ламми в Киеве в среду, получая представление о том, как украинцы оценивают поле битвы и их потребности. Эти соображения будут учитываться, сказал Блинкен, и будут внесены изменения, если это будет необходимо.

16:35 Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасностиГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Текущий председатель Кристоф Хюсген, который занимал эту должность с 2022 года и имел тесные связи с канцлером Ангелой Меркель в качестве ее советника по внешней политике, уйдет со своего поста. Долгосрочный бывший председатель Вольфганг Ишinger станет президентом совета фонда. Столтенберг покинет свой пост генерального секретаря НАТО в октябре, уступив место бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Руте.

16:11 Трое сотрудников Красного Креста убиты в УкраинеУкраинские сотрудники Красного Креста якобы были убиты российским обстрелом, сообщают украинские власти. Инцидент произошел в селе в Донбассе, как сообщило Telegram-сообщение украинского прокурора. Двое других сотрудников были госпитализированы, один в критическом состоянии. "Еще одно russian war crime. Сегодня агрессор атаковал автомобили гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донбассе", - написал Зеленский в Twitter. Уполномоченный Украины по правам человека Дмитрий Любинец призвал ICRC признать нарушение Россией норм Женевской конвенции.

15:18 Морской бой в Черном мореВ Черном море якобы происходит морское и воздушное сражение между Украиной и Россией. Военная разведка Украины сообщает, что российский истребитель Су-30 был сбит переносным зенитным оружием во время морской операции (см. запись 08:04). Подробности об операции во вторник вечером недоступны из Киева. С другой стороны, Министерство обороны России заявляет, что Украина пыталась атаковать российскую буровую платформу в Черном море на быстроходных катерах, в результате чего восемь из 14 катеров были уничтожены. Остальные катера отступили, но в Москве нет упоминаний о потерях самолетов. Однако военный блогер Rybar сообщает, что Су-30 был сбит во время отражения украинской атаки.

14:23 Зеленский: Россия запускает контрнаступление в КурскеПрезидент России Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления России в Курской области, на российской границе. Зеленский считает, что этот шаг соответствует стратегии Украины, но не предоставил дополнительных подробностей на пресс-конференции в Киеве. Министерство обороны России сообщает, что его подразделения освободили 10 поселений в Курской области за два дня.

13:55 Высокопоставленный иранский политик ставит под сомнение дружбу с РоссиейВысокопоставленный иранский политик критикует отношения Ирана и России в необычной манере на фоне эскалации новых санкций и дипломатических tensions. На платформе X бывший вице-спикер парламента Али Мотахhari осудил новые санкции Германии, Франции и Великобритании из-за поставок ракет Ирану. Министерство иностранных дел Ирана решительно отрицает экспорт ракет.

13:38 Город Украины Покровск столкнулся с кризисом воды и газаПосле российских атак город Покровск в Донецке испытывает трудности с регулярным снабжением питьевой водой, и многие жители испытывают нехватку газа для приготовления пищи и отопления, сообщает губернатор. Водопроводная станция была повреждена в недавних конфликтах, и Покровск теперь зависит от более чем 300 аварийных скважин для питьевой воды. Вчера российские войска разрушили газораспределительный центр, оставив без газа 18 000 жителей Покровска.

13:07 Мощь российского флота может быть преувеличенаРоссия может иметь меньше военных кораблей, чем заявлено, согласно независимому российскому сообщению. Используя данные из Global Naval Powers Ranking 2024 и RussiaShips.info, портал оценивает количество военных кораблей в 264 и 299 соответственно, что существенно ниже, чем заявленные 400 кораблей Министерства обороны России для Ocean-2024. До 50 кораблей и подлодок принадлежат Черноморскому флоту, который не участвует в учениях. Ранее Россия обвинялась в преувеличении военной мощи.

12:28 Россия усиливает шпионаж против БундесвераРусские разведывательные службы усилили шпионаж против военной помощи Германии Украине и Бундесвера, согласно новому годовому отчету МАД. Отчет сообщает, что российские службы сфокусировались на тактическом уровне, стремясь получить информацию о военной помощи Украине, включая маршруты транспортировки оружия и боеприпасов, процедуры развертывания и западные системы оружия в Украине. Кроме того, под пристальным вниманием российских разведывательных служб находятся возможности Бундесвера по территориальной и альянсовой обороне.

11:52 Мунц: Вероятность "ядерного оружия над Берлином" не исключенаРоссия может заставить Британию и США одобрить украинские атаки на российскую территорию. Британия и США пока предотвращают это угрозой, объясняет корреспондент ntv Рейнер Мунц. Поэтому неудивительно, что эксперт по ядерному оружию предложил цель в Берлине.

11:15 Решение о применении дальнобойных ракет может занять больше времениИспользование Украиной западных дальнобойных ракет в России может задержаться дольше, чем ожидалось. Решение Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, на которой соберутся около 150 мировых лидеров, маловероятно, согласно Bloomberg. Министр иностранных дел Великобритании Лэмми указывает, что Генеральная Ассамблея ООН будет следующей возможностью обсудить использование дальнобойных ракет. Президент Украины Зеленский планирует повторить свою просьбу на встрече. В среду Лэмми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить планы Зеленского по наземным атакам. Блинкен проконсультируется с президентом США Байденом в пятницу, и премьер-министр Великобритании Стармер также присоединится к разговору в пятницу.

10:31 Блинкен отправляется в Польшу после визита в КиевГоссекретарь США Блинкен посещает Польшу, сильного союзника Украины, во время своего возвращения из Киева. Блинкен планирует встретиться с премьер-министром Туском и президентом Дуда, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с Польшей, основным логистическим центром западной помощи Украине. Польша также значительно увеличила военные расходы с момента российского вторжения в Украину и заказала 96 ударных вертолетов Apache у американского оборонного гиганта Boeing на сумму 10 миллиардов долларов.

09:59 Украина идентифицировала 64 российских дрона и 5 ракет в ночной атакеУкраинские ВВС сообщают, что российская армия атаковала Украину всю ночь с помощью 5 ракет и 64 иранских ударных дронов. Примерно 44 дрона якобы были нейтрализованы. Однако военные сообщения не могут быть подтверждены надежными доказательствами. Воздушная оборона была активна вокруг Киева, пытаясь перехватить входящие дроны.

09:11 Российский эксперт выступает за более жесткую ядерную позициюРусский эксперт по внешней политике Сергей Караганов предлагает России заявить о своей готовности использовать ядерное оружие. Караганов считает, что основная цель ядерной политики России должна состоять в том, чтобы убедить "всех настоящих и будущих противников в том, что Россия готова применить ядерное оружие", как сказано в интервью российской газете Коммерсант. Москва может предпринять ограниченный ядерный удар против страны НАТО, не вызывая полноценной ядерной войны. Если США заявляют, что обеспечивают ядерную защиту своим союзникам, они вводят в заблуждение, считает Караганов. Ранее Караганов предлагал России рассмотреть возможность ядерного превентивного удара, чтобы запугать противников. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов играет полезную роль для Кремля, выражая взгляды, которые беспокоят Запад, делая Путина более сдержанным в ответ.

08:46 Украина надеется на одобрение США для использования западных дальнобойных ракетВ Украине растет оптимизм в отношении того, что ей вскоре будет разрешено наносить удары глубоко в российскую территорию с помощью западного оружия. Госсекретарь США заверил во время своего визита в Киев, что он будет работать над тем, чтобы Украина получила все необходимое. В Великобритании появляются признаки движения к "зеленому свету":

here.08:04 Военная разведка Украины сообщает о сбитом российском истребителеПосле сообщений вчера о пропаже с радаров российского истребителя Су-30SM, военная разведка Украины заявляет, что украинские войска сбили такой самолет во время операции в Черном море. Об этом сообщает "Киевский независимый". Истребитель, оцениваемый в $50 миллионов и базирующийся в Крыму, якобы был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Украина сообщает о более чем дюжине раненых после массированной атаки дронов на КонотопПо данным украинского государственного новостного агентства Ukrinform, ссылающегося на региональное военное управление, число жертв массивной атаки российских дронов на инфраструктуру энергетики в Конотопе в регионе Сумская область возросло до 14. Среди прочего, был поражен жилой дом в центре города.

06:42 Украинцы в Германии сохраняют свой защищенный статус во время поездок на родинуСегодня в Бундестаге впервые рассматривается предложенный правительством пакет безопасности, который, среди прочего, предлагает отменить защищенный статус беженцев, которые едут в свои страны. Однако есть исключения, например, украинские беженцы.

06:04 Российские СМИ обвиняют Трампа в несправедливости во время теледебатовКомментаторы российского государственного телевидения обвиняют "саботаж" против Трампа во время его теледебатов с Камалой Харрис, как сообщает "Киевский независимый". Они заявили, что Трамп был "несправедливо обойден". Факты проверки заявлений Трампа были критикованы. Многие наблюдатели восприняли победу Трампа на дебатах. Если Трамп выиграет выборы, он пообещал немедленно прекратить конфликт на Украине.

04:50 Российская атака на Конотоп: Серьезный ущерб инфраструктуре энергетикиРоссийская атака на город Конотоп в Сумской области привела к травмам у нескольких гражданских лиц. Как сообщает мэр Артем Семенихин, водоснабжение в городе было временно прервано. Также есть значительные повреждения инфраструктуры энергетики, и неясно, когда частные домохозяйства снова получат электроэнергию. После атаки в центре города вспыхнули несколько пожаров, и были повреждены школьные и жилые здания. Двоих человек доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии.

03:29 Латвия направляет дополнительную военную помощь УкраинеПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила пакет военной помощи для Украины во время своего визита в Киев. Он будет включать бронетранспортеры. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Силиной. По словам Шмыгаля, обе страны также обсуждают расширение сотрудничества в области оборонной промышленности.

01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за подозрений в поставках ракет РоссииВ ответ на подозрения в поставках иранских ракет России Великобритания вызвала иранского бизнесмена, как сообщает заявление министерства иностранных дел в Лондоне. "Правительство Великобритании ясно дало понять, что любая передача баллистических ракет России будет воспринята как вредоносное обострение и вызовет решительный ответ", - отмечается в заявлении. Вчера Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Тегерана в ответ на подозрения в поставках ракет, в том числе приостановку двусторонних соглашений об авиационных перевозках. Европейский союз сослался на "достоверную информацию" в понедельник о поставках иранских ракет в Россию.

00:14 Украина: Россия направляет неопытных солдат в ВовчанскПо данным украинской военной разведки, Россия направляет солдат без боевого опыта на фронт в Харьков. По словам представителя оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове Виталия Сарантсева, подразделения, участвующие в операциях по атаке в Вовчанске, плохо обучены. Считается, что направляемые подкрепления - это мобилизованный резерв, собранный Россией. Все еще не ясно, являются ли они бывшими заключенными или солдатами, набранными из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр западноукраинского города предлагает патрули для контроля за распространением русского языкаМэр Ивано-Франковска, города на западе Украины, предложил патрули для контроля за растущим использованием русского языка. Об этом сообщил мэр Руслан Марцинкив в интервью телеканалу НТА. Многие перемещенные лица из восточной Украины, для которых русский является основным языком, поселились в городе. Марцинкив ожидает как минимум 100 языковых инспекторов и в настоящее время имеет около 50 зарегистрированных добровольцев. Жители могут сообщать о подозрительных русскоязычных лицах в общественных местах по телефону горячей линии. Бегство миллионов, в основном из русскоязычных районов на востоке и юге, в относительно безопасный запад Украины было спровоцировано конфликтом.

21:42 Эрдоган призывает Россию вернуть Крым УкраинеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал вернуть Крым, полуостров, аннексированный Россией, Украине. Эрдоган заявил: "Наша приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины остается незыблемой. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - сказал он в видеообращении на открытии саммита "Крымской платформы". Эта платформа, созданная в 2021 году, направлена на повышение глобального осведомленности о ситуации в Крыму.

21:05 Украина планирует представить США стратегию по победе над РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки США для отражения российского вторжения. "Стратегия победы во многом зависит от помощи США и других союзников", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Этот план будет представлен на предстоящей конференции по миру в Украине, цель которой - "значительно укрепить Украину" и "заставить Россию прекратить военные действия". Согласно Bloomberg, Зеленский планирует представить убедительные доводы в пользу ударов по России до снятия ограничений на поставку западного оружия. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Ламми, как сообщается, заинтересованы в обсуждении долгосрочной стратегии на предстоящий год с Зеленским, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен обрисовал подход Байдена к использованию оружия против РоссииГоссекретарь США Энтони Блинкен подтвердил усилия по удовлетворению запроса Украины на использование западных дальнобойных вооружений против российских целей. Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти требования в пятницу, сообщил Блинкен на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для эффективной самообороны", - заявил Блинкен, добавив: "Мы хотим, чтобы Украина победила".

