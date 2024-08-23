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Предыдущий обладатель титула Педерсен демонстрирует свои исключительные навыки - "высочайший уровень производительности"

Рельеф Швабского Альба оказался слишком сложным для спринтерских спортсменов. Победу во втором этапе тура Германии одержал датский бывший чемпион мира, возглавляющий общий зачет.

 and  Carmen Simpson
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Датский велогонщик Педерсен завоевал победу во второй этап и лидирует в общем зачете
Датский велогонщик Педерсен завоевал победу во второй этап и лидирует в общем зачете

- Предыдущий обладатель титула Педерсен демонстрирует свои исключительные навыки - "высочайший уровень производительности"

После впечатляющего выступления перед своим классом, предыдущий чемпион мира Мадс Педерсен из Дании задавал темп, что затем побудило ветерана Сима Гешке прокомментировать: "Он в исключительной форме. Для меня он фаворит в общем зачете", - сказал Гешке, победивший этап Тур де Франс, поделившись своими мыслями на ARD. Педерсен ранее блестяще выиграл второй этап Германии и захватил лидерство. Немецкие велогонщики все еще надеются на победу соотечественника.

Педерсен захватил контроль во время второго этапа, пролегающего на расстоянии 174,6 километров от Хайльбронна до Швабского Гмюнде, возглавив на последнем подъеме перед спринтом к победе. Норвежец Тобиас Йоханнессен и ирландец Арчи Райан заняли второе и третье места. Лучший результат немца показал Йонас Рутш, занявший седьмое место.

Это означает, что немецкие велогонщики все еще ждут триумфа на своей единственной профессиональной домашней гонке. Три года назад Нилс Политт смог обеспечить общую победу, что стало последним успехом немцев.

Во время гонки Педерсен вытеснил своего товарища по команде Лидл-Трек Джонатана Милана на вершине общего зачета. Милан ранее выиграл пролог и первый этап, но испытывал трудности на холмистой местности. Рутш не спешил утверждать, что это было решающим фактором: "Он может столкнуться с трудностями в общем зачете. Еще предстоит преодолеть некоторые горы".

Однако Педерсен силен в таких условиях, что доказано его победами на крупных гонках, таких как чемпионат мира 2019 года в Харрогате и два этапа Тур де Франс.

Многие зрители вышли на маршрут

При прекрасной погоде для велоспорта на маршруте собралось много энтузиастов, надеющихся, что ветераны, такие как Гешке или победитель этапа Джиро Георг Штейнхаузер, смогут обеспечить немецкую победу. "Мне это нравится. Я буду скучать по этой атмосфере до следующего года", - сказал Гешке, который уходит на пенсию в этом году.

Однако другие гонщики украли шоу. Когда гонка достигла своей критической точки примерно в 44 километрах от финиша, немецких гонщиков не было видно. Четверо гонщиков, возглавляемые опытным латышом Томом Скуйнисом, ушли в отрыв на подъеме к Лаутербургу и создали преимущество в 30 секунд. Педерсен продемонстрировал свою силу в решающей группе, сформировавшейся на следующем подъеме.

Гонщикам предстоит их самый сложный этап в субботу, с 211,1-километровым участком от Швабского Гмюнде до Виллинген-Швеннингена, включающим около 3000 метров подъема в Черном лесу. Германия завершится в воскресенье в Саарбрюкене.

Доминирование Педерсена началось в Хайльбронне, где он стартовал на втором этапе Германии. Во время захватывающей гонки от Хайльбронна до Швабского Гмюнде немецкие гонщики надеялись на победу соотечественника, но, к сожалению, Педерсен снова превзошел их.

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