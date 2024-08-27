- Предыдущий Майнцский хакер покинул Саудовскую Аравию

Бывший футболист Бундеслиги Александр Хак рано прекратил свой контракт с саудовским клубом второй лиги "аль-Кадисия", где провел всего год. "Это решение было принято совместно с клубом, учитывая мое личное мнение и их позицию", - сказал 30-летний Хак журналу Kicker.

После повышения клуба в Саудовскую Про-Лигу, в которой также выступает футбольная звезда Криштиану Роналду за "Аль-Наср", и перестройки состава, Хак увидел мало перспектив для себя в клубе. "Было интересно погрузиться в новую культуру, новую страну и встретить многих добрых и искренних людей", - вспоминает защитник. "Но в конце концов, пришло время собрать вещи и закончить путешествие". Изначально его контракт был рассчитан до 2025 года.

Возвращение в Майнц не предвидится

Хак представлял ФSV Mainz 05 с 2014 по 2023 год, прежде чем перейти в Саудовскую Аравию. Он беседовал с новым спортивным директором клуба Нико Бунгертом, но признался: "Хотя клуб все еще занимает особое место в моем сердце, сейчас не подходящее время для возвращения".

Несмотря на возможность вернуться в Mainz 05, Хак может найти новое направление для своей страсти к футболу, как он упомянул: "Я все еще люблю играть в футбол, и надеюсь, скоро найду подходящую команду". Новость об уходе Хака из "аль-Кадисия" вызвала интерес у европейских клубов, ищущих опытных защитников на трансферном рынке.

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