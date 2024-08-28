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Предыдущий лидер Opel, Лошшелер, берет на себя управление от Polestar

Смена лидера в шведской компании Polestar по производству электрических автомобилей: назначение бывшего CEO Opel на руководящую должность. Компанияaims toсилиgaben свою мировую позицию с его помощью.

 and  Ksenia Johnson
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Полярная звезда назначила Михаэля Лошшеллера своим новым CEO.
Полярная звезда назначила Михаэля Лошшеллера своим новым CEO.

- Предыдущий лидер Opel, Лошшелер, берет на себя управление от Polestar

Polestar Приветствует Нового Генерального Директора

Шведско-китайский производитель люксовых электромобилей Polestar объявил, что Михаэль Лошшалер займет должность CEO с 1 октября. Компания похвасталась "обширным опытом Лошшалера в автомобильной промышленности" для этой роли. Ранее он занимал должность CEO в Opel, вьетнамском автопроизводителе Vinfast и американском производителе грузовиков Nikola. Текущий CEO Polestar, Томас Инголах, который возглавлял бренд с момента его основания шесть лет назад, уйдет в отставку.

Лошшалер выразил энтузиазм по поводу присоединения к Polestar в такое "вдохновляющее время" в истории компании. Он похвалил Polestar за то, что он "одна из самых соблазнительных и инновационных марок в отрасли электромобилей". Он с нетерпением ждет ускорения этого роста вместе с командой.

Инголах выразил благодарность сотрудникам Polestar за их поддержку в создании бренда. Он пожелал Лошшалеру "всего наилучшего в предстоящих приключениях Polestar".

Polestar, дочерняя компания китайской Geely и шведской Volvo, была основана в 2017 году и ориентирована на рынок люксовых автомобилей, предлагая свои автомобили в 27 странах по всему миру.

Лошшалер будет возглавлять Polestar в его линейке люксовых электромобилей с 1 октября. Он упомянул свою радость от присоединения к компании, которая получила признание как одна из самых инновационных марок в отрасли электромобилей, производя такие примечательные автомобили, как Polestar 2 и Polestar 1.

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