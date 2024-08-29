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Предыдущий лидер Исламского центра покинет Германию

 and  James Williams
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Предыдущий лидер Исламского центра покинет Германию

После запрета признанной экстремистской организации Исламский центр Гамбург (ИЗХ), его многолетний лидер, Мохаммад Хади Мофаттех, 57 лет, получил приказ покинуть Германию. Министерство внутренних дел Гамбурга выдало ему предписание на выезд в течение 14 дней, иначе он будет депортирован за свой счет. Срок действия этого предписания истекает 11 сентября 2024 года. Любая попытка вернуться или проживать в Германии в течение этого периода может привести к тюремному заключению сроком на три года.

Мохаммад Хади Мофаттех занимал должность лидера ИЗХ с лета 2018 года, ранее он служил официальным заместителем Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Германии, согласно Гамбургскому ведомству по защите конституции.

Немецкое правительство контролирует Голубую мечеть

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэссер запретила ИЗХ 24 июля, назвав его "промышленным центром иранской пропаганды в Европе". С тех пор правительство конфисковало имущество и помещения центра, а также пять связанных подорганизаций. Администрация Голубой мечети, связанной с ИЗХ, также находится под федеральным надзором.

ИЗХ был оценен ведомством конституционной защиты как организация, целью которой является распространение исламских учений в соответствии с пониманием руководства Ирана. Федеральное ведомство по защите конституции считает ИЗХ самой значительной представительностью Исламской Республики Иран в Германии наряду с посольством.

В ноябре 2022 года Бундестаг призвал федеральное правительство расследовать, можно ли и как закрыть ИЗХ как базу операций иранского режима в Германии. Разделение религиозных практик от экстремистской деятельности в ассоциациях, сфокусированных на религии, может быть сложной задачей, и такие запреты нечасты.

Несмотря на предписание на выезд, выданное Мохаммаду Хади Мофаттеху, многолетнему лидеру запрещенного Исламского центра Гамбурга (ИЗХ), попытка вернуться или проживать в Германии в течение назначенного периода может привести к тюремному заключению сроком на три года. Теперь немецкое правительство, под федеральным надзором, управляет Голубой мечетью, связанной с ИЗХ, из-за ее связи с запрещенной организацией.

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