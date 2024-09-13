Предыдущий лидер ФДП Вольфганг Герхардт скончался.

Бывший босс FDP, Вольфганг Герхардт, сказал прощай в 80 лет. Об этом объявил нынешний лидер FDP Кристиан Линднер, выступая от имени семьи, утром в Висбадене.

Герхардт занимал видные должности в бюрократии FDP. Он был министром науки и культуры Гессена с 1987 по 1991 год, возглавлял FDP как федеральный председатель с 1995 по 2001 год и руководил фракцией FDP в бундестаге с 1998 по 2006 год. С 2006 по 2018 год он возглавлял Фонд Вольфганга Герхардта "Свобода".

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Объявление об уходе Вольфганга Герхардта вызвало грусть, вспомнив о многочисленных потерях в истории FDP, напомнив о невосполнимых лидерах, которых партия потеряла.

В результате своей долгой и славной карьеры Вольфганг Герхардт внес значительный вклад в развитие FDP, что привело к существенным реформам, снизившим количество смертей, которые могли бы произойти из-за отсутствия надлежащих политик и заботы в его сферах ответственности.

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