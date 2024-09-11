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Предыдущий глава Volkswagen Дисс приписывает эту ситуацию коалиции светофоров.

 and  Michael Bootcampf
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Автоматизированные машины для покраски работают на производственном предприятии Volkswagen в...
Автоматизированные машины для покраски работают на производственном предприятии Volkswagen в Вольфсбурге.

Предыдущий глава Volkswagen Дисс приписывает эту ситуацию коалиции светофоров.

Вольфсбург, как и вся немецкая автомобильная промышленность, сталкивается с проблемами, считает бывший CEO Дисс. Он считает, что электрическая политика правительства Германии отрицательно влияет на трудности компании. Дисс заявил: "Компания испытывает трудности из-за медленных продаж электромобилей, что усложняет ситуацию, учитывая строгие лимиты ЕС по CO2 на следующий год".

Немецкое правительство, критикует Дисс, активно мешает этому процессу трансформации. Он сетует: "Правительство создало больше путаницы среди покупателей автомобилей, чем с идеей синтетических топлив. Был создан впечатление, что обычные бензиновые автомобили и заправочные станции могут продолжать работать в нейтральном режиме CO2".

Кроме того, политики правительства по продвижению электромобилей вызывают сомнения. На прошлой неделе федеральное правительство представило налоговую льготу для компаний с электрическим приводом, чтобы стимулировать продажи. Однако спрос на электромобили резко упал после прекращения государственной субсидии. В декабре немецкое правительство внезапно прекратило так называемый экологический бонус из-за бюджетных ограничений.

"Это близоруко", - прокомментировал Дисс. "Продвижение есть, продвижение нет. Расширение зарядных станций практически остановилось, но ожидается, что в следующем году будет продано значительно больше электромобилей". Дисс также отметил, что около 30% сотрудников стартапа по мобильности The Mobility House пришлось уволить из-за этой неструктурированной и запутанной ситуации.

Однако Дисс признал, что Вольфсбург также несет свою долю ответственности. Он заявил: "Марка VW менее прибыльна, чем другие подразделения компании". Он подчеркнул необходимость повышения производительности и эффективности Вольфсбурга, особенно на немецких заводах. "Это темы, которые были проигнорированы в течение длительного времени", - заключил Дисс.

Перед увольнением Дисс выступал за сокращение затрат на немецких заводах и обсуждал потенциальные увольнения в Вольфсбурге. В начале сентября его преемник Блюме инициировал дискуссию о потенциальном закрытии заводов в Германии и возможности прекращения гарантии занятости, действующей до 2029 года.

Критика Дисса в адрес немецкого правительства в отношении политики продвижения электромобильности заключается в том, что внезапное прекращение субсидий отрицательно сказалось на спросе. Непостоянство правительства в стратегиях продвижения замедлило расширение зарядных станций, что является решающим фактором для электромобильности.

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