- Предыдущий глава партии и политической фракции Фриш дистанцируется от AfD.

Бывший лидер фракции AfD в ландтаге Рейнланд-Пфальц и парламентской группы, Михаэль Фриш, покинул партию, но сохранил своё место в ландтаге. Фриш обосновал своё решение в Майнце, заявив: "Все попытки инициировать изменения в партии штата оказались тщетными. С другой стороны, проблемы, которые я критиковал, обострились и усилились. AfD в Рейнланд-Пфальце превратилась в элитарную партию, где несколько человек диктуют повестку дня".

Критика и открытый диалог больше не приветствуются в партии, как выразил 66-летний Фриш. "Самолюбие и лояльность превалируют над личной моралью и способностями, политическая стратегия и материальные выгоды ставятся на первое место. Кроме того, происходят идеологические сдвиги в партии, которые я больше не могу терпеть. Постоянные дрейфы в сторону экстремизма не получают должного противодействия".

Ассоциация AfD штата приветствует уход Фриша и призывает к отзыву его мандата. "В свете завершения выхода Фриша из фракции AfD и продолжающихся процедур исключения уход Фриша из партии логичен и приветствуется", - заявила ассоциация. Фриша призывают немедленно сложить свои мандаты, полученные через AfD tanto на местном, как и на уровне штата.

После внутрипартийной борьбы Фриша сместили с поста председателя фракции AfD в ландтаге Майнца в конце 2023 года. Его преемником стал Ян Боллингер. После этого Фриш, который обвинил Боллингера в нарушении соглашений, покинул фракцию AfD в ландтаге штата, но сохранил своё место. Ранее Боллингер занял пост председателя партии AfD в Рейнланд-Пфальц у Фриша.

Фриш намерен продолжать выполнять свои обязанности в ландтаге. Хотя он по-прежнему поддерживает основные принципы AfD, он больше не видит причин оставаться в партии после более чем десяти лет членства. "Мои обязанности в ландтаге остаются прежними, и я также продолжу свою политическую деятельность на местном уровне в Трире".

Другие члены партии могут оказаться в подобной ситуации, как Фриш, столкнувшись с трудностями в согласовании с меняющейся идеологией AfD. Решение Фриша остаться в ландтаге, но не оставаться в партии AfD показывает, что есть и другие способы придерживаться принципов партии, не будучи частью её внутренних проблем.

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