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ПроисшествияНовостиСуд Европейского Союза

Предыдущий глава концентрационного лагеря был осужден за содействие массовым убийствам.

Ранее знак слушателя из концентрационного лагеря С 人口ф признан виновным в убийстве более 10 000 человек, и сейчас приговор считается окончательным.

 and  Wendy Allen
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Ранее, под наблюдением КПЗ, Стутхоф функционировал как памятный сайт. Эрмигард Ф. работала...
Ранее, под наблюдением КПЗ, Стутхоф функционировал как памятный сайт. Эрмигард Ф. работала секретарем на его территории с 1943 по 1945 год.

- Предыдущий глава концентрационного лагеря был осужден за содействие массовым убийствам.

Высший немецкий суд, или BGH, оставил в силе приговор бывшей секретарше концлагеря за пособничество в массовых убийствах. Пятое уголовное отделение BGH в Лейпциге отклонило апелляцию на решение суда земельного суда в Ицеhoe. Суд в Ицеhoe приговорил нынешнюю 99-летнюю Ирмгард Ф. к испытательному сроку в два года за пособничество в убийстве 10 505 человек и в пяти случаях покушения на убийство. Этот приговор стал окончательным.

Этот процесс, скорее всего, станет последним уголовным процессом, связанным с нацистскими массовыми убийствами. Ирмгард Ф. работала секретарем в командном офисе концлагеря Штутхоф возле Данцига с июня 1943 по апрель 1945 года. В то время ей было 18 или 19 лет. Суд в Ицеhoe пришел к выводу, что эта молодая женщина поддерживала руководство лагеря в систематическом убийстве заключенных. Даже незначительная помощь может считаться пособничеством в убийстве согласно закону.

В концлагере Штутхоф погибло более 60 000 человек

Адвокаты Ирмгард Ф. подали апелляцию. BGH провел слушание по этому делу в конце июля. Адвокаты утверждали, в частности, что нет доказательств намерения женщины совершить эти преступления. Они заявили, что она не знала о деятельности лагеря и что ее работа секретарем не отличалась от ее предыдущей работы в банке. Они утверждали, что она просто выполняла "нейтральные действия" с ее точки зрения. Однако BGH не принял этот аргумент.

BGH поддержал оценку суда земельного суда в Ицеhoe, что Ирмгард Ф. оказала психологическую поддержку убийцам, согласившись работать. Почти вся переписка лагеря проходила через ее руки.

По данным Архивов Аусвенцлагеря в Аусбурге, примерно 110 000 человек из 28 стран были заключены в лагере Штутхоф и его 39 подлагерях с 1939 по 1945 год. Примерно 65 000 из них не пережили этот период.

Пятое уголовное отделение суда Лейпцига отклонило апелляцию на приговор Ирмгард Ф., оставив в силе первоначальное решение суда земельного суда в Ицеhoe. В соответствии с оценкой суда, Ирмгард Ф., работая секретарем в командном офисе концлагеря Штутхоф, сыграла роль в поддержке систематического убийства заключенных.

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