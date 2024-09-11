Предыдущий генеральный директор Volkswagen Дисс утверждает, что план компании по экономии средств служит необходимым нарушителем общественных табу.

Автомобилестроительная компания, оказавшаяся в затруднительном положении, фактически отказалась от так называемого контракта на будущую работу, гарантирующего занятость до конца 2029 года. Как заявил директор по персоналу главного бренда Вольфсбург Гуннар Килиан, организация была вынуждена пойти на этот шаг из-за текущих финансовых трудностей. После переходного периода сокращения могут быть введены с июля 2025 года, если не будет найдено альтернативное решение.

С момента присоединения к Вольфсбургу Дисс выступал за этот шаг, отметив, что на тот момент было "возможно, рано" для сокращений, так как многие считали, что компания процветает. Однако текущие результаты показывают, что "производительность бренда Вольфсбург плохая", сказал Дисс. "Подавляющее большинство немецких сайтов Вольфсбурга не соответствуют высокой оплате труда, и есть значительный потенциал для административной оптимизации", - добавил он. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) заявил, что Вольфсбург должен привести свои дела в порядок. "Верно. Компания также станет более эффективной и результативной", - заключил Дисс.

Дисс уверен в рабочей силе Вольфсбурга. "Оливер Блюме делает отличную работу - и вся команда Вольфсбурга", - похвалил он, имея в виду генерального директора Вольфсбурга. Блюме "руководит реструктуризацией с твердой рукой" и имеет "хорошие шансы на успех в этом деле", - прокомментировал Дисс.

На прошлой неделе высшее руководство главного бренда Вольфсбург в составе группы Volkswagen объявило о более строгой политике сокращения расходов, не исключая закрытие заводов и сокращение рабочих мест. Во вторник они объявили о расторжении шести трудовых договоров к концу года. Профсоюз IG Metall раскритиковал это как "переломный момент в истории промышленных отношений".

Более строгая политика сокращения расходов привела к расторжению шести трудовых договоров к концу года, что вызвало волнение в профсоюзе IG Metall, который раскритиковал это как "переломный момент в истории промышленных отношений". После расторжения этих договоров сокращения могут быть введены с июля 2025 года, если не будет найдено альтернативное решение, как заявил директор по персоналу Гуннар Килиан.

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