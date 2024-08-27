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Предыдущий Демократический кандидат в президенты поддерживает предвыборную кампанию Трампа

Тorbanд Gabbard этом выказать амбиции проживать в Белом доме, представляя Демократическую партию, несмотря на то, что ее позис часто отходит от основного струя. Однако, впоследствии она отдалилась от партии.Теперь она сдвигает свой фокус на сотворение оппонентов.

 and  Vladimir Milov
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Габбард когда-то служил в Национальной гвардии Соединённых Штатов
Габбард когда-то служил в Национальной гвардии Соединённых Штатов

- Предыдущий Демократический кандидат в президенты поддерживает предвыборную кампанию Трампа

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии и бывший член Конгресса Тулси Габбард, которая порвала связи со своей партией, поддерживает республиканского кандидата Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре. Габбард пообещала использовать все свои возможности, чтобы помочь Трампу вернуть Белый дом, как она заявила.

Оценивая конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, бывший член Национальной гвардии предложила, что, если он будет избран, Трамп приоритетным образом будет работать над тем, чтобы вернуть США "от края войны". В противоположность этому, она утверждает, что кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис, выступает за ограничение свобод и злоупотребление властью.

Габбард претендовала на номинацию Демократической партии на пост президента в 2020 году, но получила мало возможностей для победы, в итоге поддержав Джо Байдена, который победил на выборах для демократов. Во время своей кампании Габбард выступала за демилитаризацию внешней политики США.

43-летнему политику пришлось защищаться от обвинений в том, что ее кампания была поддержана Россией с единственной целью подорвать демократов. Трамп неоднократно поддерживал Габбард, сталкиваясь с такими обвинениями, которые некоторые демократы восприняли с еще большей неопределенностью.

Габбард представляла Гавайи в Палате представителей с 2013 по 2021 год. Ее взгляды часто расходились с идеологией ее партии. В 2017 году она посетила Сирию, чтобы провести переговоры с тираном Башаром аль-Асадом, что вызвало широкое осуждение. После ухода из парламента Габбард дистанцировалась от демократов и с тех пор стала частым гостем в консервативных передачах.

Несмотря на свою прошлую роль как демократического представителя, действия Тулси Габбард во время кампании 2020 года, такие как поддержка президентской кампании Дональда Трампа, указывают на смену allegiances. Во время своей кампании Габбард выразила желание, чтобы Дональд Трамп сосредоточился на деэскалации конфликтов, в частности на Ближнем Востоке и в Украине, в случае своего второго срока как президента.

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