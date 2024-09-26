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Предыдущий чемпион НБА Дэррик Роуз объявил о выходе из баскетбольной лиги

Долгоиграющий игрок НБА и бывший MVP, Деррик Роуз, объявил о своем решении уйти из зависимости, связанной с баскетболом на самом высоком уровне, в четверг.

 and  Alex Stellmacher
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Во время плей-офф НБА 2011 года Деррик Росс, изображенный на этом фото, устремившись к прыжку над...
Во время плей-офф НБА 2011 года Деррик Росс, изображенный на этом фото, устремившись к прыжку над игроком Майами Майком Библи (#0) и Леброном Джеймсом (#6), объявил о своем уходе со сцены профессионального баскетбола.

Предыдущий чемпион НБА Дэррик Роуз объявил о выходе из баскетбольной лиги

Выбранный под первым номером в 2008 году из университета Мемфиса в НБА, сыгравший в общей сложности 16 сезонов, из которых 7 были проведены в "Чикаго Буллз", был Деррик Роуз.

Роуз объявил о своем уходе на пенсию в социальных сетях и местных газетах 6 городов НБА, где он играл, написав трогательное прощание с игрой в баскетбол.

"Спасибо, моя первая любовь... Ты была моей опорой в трудные времена, моим убежищем, когда все вокруг казалось нестабильным. Ты показала мне, что такое настоящая любовь. Площадка стала моим убежищем, моим безопасным местом, где я мог свободно выражать себя. Каждое раннее утро и поздний вечер, которые мы провели вместе, того стоили каждой капли пота," - написал он.

"Ты убеждала меня, что я всегда могу на тебя положиться, что в каждый момент сомнений ты покажешь мне мои способности. Ты открыла мне новые места и культуры, о которых мог только мечтать ребенок из Чикаго.

Ты учила меня, что каждая потеря - это урок, каждая победа - причина для благодарности.

Ты давала мудрость, которая шла далеко за пределы игры - это было о жизни, дисциплине, упорном труде, стойкости. Ты учила меня ценить страсть, чтобы я вкладывал всю свою душу в каждый пас, каждый бросок, каждый момент. Ты была рядом даже тогда, когда весь мир казался против меня, безусловно, дожидаясь моего возрождения.

Ты подарила мне бесценный дар - наше время вместе, которое я буду ценить навсегда. Ты позволила мне сказать прощай, заверив, что всегда будешь частью меня, куда бы меня ни завела жизнь. Твой, Деррик Роуз"

Роуз играл за 6 разных команд НБА за свою карьеру, но он всегда будет помнить о времени, проведенном в "Буллз".

В свой дебютный сезон Роуз получил награду "Новичок года" и стал лицом франшизы.

В возрасте всего 22 лет Роуз набрал в среднем 25,0 очков и 7,7 передач в сезоне 2010-11, что привело к тому, что он стал самым молодым обладателем престижной награды "Самый ценный игрок" (MVP).

К сожалению, в следующем плей-офф Роуз получил разрыв связок колена против "Филадельфия Севенти Сиксерс", что стало началом череды травм, преследовавших его в оставшуюся часть карьеры.

После травмы Роуз играл за "Нью-Йорк Никс", "Кливленд Кавальерс", "Миннесота Тимбервулвз", "Детройт Пистонс" и "Мемфис Гриззлис".

Роуз, трехкратный участник Матча всех звезд, завершил свою карьеру со средними показателями 17,4 очка, 5,2 передачи и 3,2 подбора.

Несмотря на многочисленные травмы в течение своей карьеры, Роуз продолжал блистать в баскетболе, демонстрируя свои навыки и талант. Его страсть к игре никогда не угасала, и он продолжал отдаваться игре на все 100%, независимо от команды, за которую играл.

В 2011 году, Роуз, представленный Нью-Йорк Никс в 2022 году, завоевал титул самого молодого победителя в истории NBA как самого ценного игрока.

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