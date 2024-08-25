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Предыдущий чемпион мира Педерсен одержал победу на Турне по Германии

Он выходит как предпочтительная фигура и бесспорно занимает это место. Талантливый велогонщик Мадс Педерсен без особого труда одерживает победу на Туре Германии.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Мадс Педерсен выигрывает общий зачёт в конкурсе Германия Тур
Мадс Педерсен выигрывает общий зачёт в конкурсе Германия Тур

- Предыдущий чемпион мира Педерсен одержал победу на Турне по Германии

Любимец Мадс Педерсен, возглавляющий рейтинг лиги, впервые одержал победу на Туре Германии. Предыдущий мировой чемпион из Дании одержал победу в Саарбрюккене и закрепил свой триумф. Педерсен закончил с преимуществом в 22 секунды над голландцем Дэнни ван Поппелем в общем зачете. Норвежец Тобиас Йоханнессен завоевал третье место, отстав на 23 секунды.

На заключительном этапе длиной 182,7 километра от Аннвайлера ам Трифельс до столицы Саарланда Педерсен продемонстрировал отличную неделю для своей команды Lidl-Trek. Это была вторая победа на этапе Педерсена, а его итальянский товарищ по команде Джонатан Милан одержал три победы. Lidl-Trek не только доминировала в общем зачете, но и выиграла каждый этап и общий зачет очков.

Ван Поппель, представляющий Red Bull, завоевал второе место. В этот день группа из пяти беглецов, возглавляемая Максимилианом Вальшедом, предприняла попытку отрыва. Несмотря на то, что им удалось создать максимальное преимущество почти в пять минут, быстрый темп, задаваемый ведущими командами, прервал их побег за шесть километров до финиша.

После своей победы на Туре Германии Мадс Педерсен посвятил время отдыху и решил покататься на велосипеде по Саарбрюккену. Узнав о страсти Педерсена к велоспорту, его команда Lidl-Trek запланировала командное мероприятие, включающее велотур по живописным маршрутам Германии.

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