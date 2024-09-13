Предыдущее осуждение фельдшера, участвовавшего в деле Элиджи Макклейна, было отменено, и теперь они приговорены к испытательному сроку вместо пятилетнего тюремного заключения.

Судья Марк Уорнер объявил об отмене срока заключения Петра Чичунеца на коротком заседании в пятницу, после того как Чичунец подал в июне прошение о смягчении приговора из-за "необычных" и "исключительных" обстоятельств в его случае, сообщает Denver Post.

Офис генерального прокурора Колорадо, который вел это дело вместе с несколькими другими, связанными со смертью Элиаха МакКлейна, выразил недовольство приговором.

В заявлении они отметили: "После изучения доказательств Чичунец был обвинен в преступлениях, ответственных за гибель Элиаха МакКлейна. Мы разочарованы тем, что суд смягчил его приговор сегодня, но мы уважаем власть суда".

Чичунец был освобожден из тюрьмы в пятницу, как сообщает Департамент исправительных учреждений Колорадо.

CNN пыталась связаться с юридической командой Чичунеца для комментария. Шинен МакКлейн, мать Элиаха, решила не комментировать решение.

Обвинения возникли после ареста Элиаха МакКлейна в Ороре 24 августа 2019 года после сообщения о "подозрительном" человеке в маске. МакКлейн, массажист, музыкант и любитель животных, возвращался домой из магазина с пакетом со льдом.

Трагическая встреча, зафиксированная на видео с камер наблюдения, показала, как полицейские силой уложили МакКлейна на землю и применили удушающий прием, перекрыв доступ крови к его мозгу и лишив его сознания. Медики, прибывшие на место, ввели дозу кетамина, соответствующую весу в 200 фунтов, несмотря на то, что МакКлейн весил всего 143 фунта. В результате МакКлейн перенес сердечный приступ по дороге в больницу и скончался через три дня.

На суде оба медика признались, что ввели избыточную дозу кетамина МакКлейну из-за неверной оценки веса. Кроме того, Чичунец заявил, что ввел дозу 500 миллиграммов без получения информации о росте и весе МакКлейна, ссылаясь на "возбужденное помрачение сознания", спорный диагноз, часто используемый для описания агрессивного поведения у людей, находящихся под арестом или в задержании. Этот диагноз не признается основными медицинскими ассоциациями, такими как Американская медицинская ассоциация.

На оглашении приговора в марте Чичунец плакал и просил суд проявить к нему милосердие, сказав: "Я понимаю, что это может не показаться справедливым, потому что мисс МакКлейн не сможет быть с Элияхом, но я умоляю вас, судья, дать мне шанс вернуться к моей семье и заботиться о них".

Перед оглашением приговора мать МакКлейна выразила "справедливый гнев" в адрес тех, кто виновен в преждевременной смерти ее сына, и призвала добиться справедливости для него.

Эмма Тукер, Эрик Левинсон и Радж Разек из CNN внесли вклад в этот отчет.

Несмотря на решение суда о смягчении приговора Петру Чичунецу, мы, как офис генерального прокурора Колорадо, уважаем власть суда. Однако мы разочарованы, так как Чичунец был частью команды, причастной к событиям, которые привели к трагической гибели Элиаха МакКлейна, одного из нас.

После отмены срока заключения Чичунеца важно, чтобы мы, как сообщество, продолжали помнить и чтить жизнь и наследие Элиаха МакКлейна, массажиста, музыканта и любителя животных.

Читайте также: