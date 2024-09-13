Предупреждение Путина, указывающее на то, что НАТО потенциально может вступить в конфликт с Россией, если они позволят Украине использовать против них западные ракеты большой дальности.

Руководитель России заявил, что если страны НАТО, в частности США и европейские страны, вступят в конфликт с Россией, их ответ будет адаптирован к меняющейся природе угроз, с которыми они сталкиваются.

По словам президента России, украинская армия не способна эффективно использовать поставляемое Западом современное, дальнобойное, высокоточное оружие без внешней помощи в целеуказании.

США уже предложили Украине разведывательную поддержку и помогли в целеуказании, хотя не с нынешним дальнобойным оружием, которое рассматривается.

Согласно старшему научному сотруднику Центра новой американской безопасности доктору Стейси Петтиджон, украинским силам потенциально могут быть доступны дополнительные разведывательные ресурсы, в зависимости от цели, такие как коммерческая спутниковая съемка.

Во время пресс-конференции в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США продолжают предоставлять разведывательную поддержку украинским силам, но воздержался от комментариев о возможности расширения обмена разведывательной информацией.

В октябре 2023 года США впервые оснастили Украину дальнобойными ракетами Армейской тактической ракетной системы (ATACMS), достигающими примерно 298 километров. Киев призывает своих союзников разрешить развертывание систем вооружения, способных достичь более отдаленных районов территории России.

Министр обороны Рустем Умеров заявил журналисту CNN Алексу Маркуарду, что российские авиабазы, бомбардирующие украинские города, находятся в пределах досягаемости глубоких ударов. На данный момент Украина использовала свой existing запас дальнобойных ATACMS для поражения важных российских активов в оккупированном Крыму, в том числе систем ПВО, складов боеприпасов и авиабаз.

Предупреждение лидера России о том, что действия НАТО могут повлиять на их ответ, выходит за рамки их непосредственных границ, потенциально влияя на глобальный политический ландшафт мира.

Учитывая эскалацию tensions в Европе, международное сообщество должно внимательно следить за развитием ситуации между Россией и западными странами в Европе.

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