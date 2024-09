Предупреждение покупателям Kmart: последний полноразмерный Kmart в США закрывается

Магазин, расположенный в Бриджхэмптоне, Нью-Йорк, на Лонг-Айленде, запланирован к закрытию 20 октября, как подтвердил анонимный сотрудник, с которым связались в понедельник утром по телефону. Менеджер магазина был недоступен, а Transformco, корпорация, купившая остатки Sears и Kmart после банкротства Sears Holdings в 2019 году, не ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать.

Хотя цепочка поддерживает упрощенную версию своего магазина удобств в Майами, она больше не предлагает полный ассортимент товаров, за которые Kmart был известен. Этот магазин в Майами предлагает более крупные товары, такие как бытовая техника, но ему не хватает конкуренции со стороны доминирующих больших магазинов. Компания также имеет магазины на Гуаме и в Американских Виргинских островах, где она монополизирует рынок.

Закрытие магазина на Лонг-Айленде знаменует конец еще одной главы в катаклизмическом слиянии Sears и Kmart в 2005 году, которое стало одним из многих знаковых ритейлеров, потерпевших крах после поглощения хедж-фондами и частными инвестиционными компаниями. Слияние, стоимостью 11 миллиардов долларов, было организовано управляющим хедж-фондом Эдди Лампертом.

Объединенные компании также боролись против жесткой конкуренции со стороны успешных больших ритейлеров, таких как Walmart и Target, которые предлагали продукты питания вместе с одеждой, товарами для дома и инструментами, предлагаемыми в Kmart и Sears. Кроме того, рост интернет-шопинга еще больше ослабил их позиции.

В момент слияния Kmart управляла примерно 1400 магазинами, в то время как Sears управляла почти 900 полноценными магазинами в США. Лампер в основном сосредоточился на ликвидации недвижимости и других активов, таких как бренд Craftsman, который эксклюзивно продавался в Sears. В результате компании подали заявление о банкротстве в 2018 году.

После выхода из банкротства ритейлер сохранил всего 231 магазин Sears и 191 магазин Kmart. Однако подавляющее большинство этих магазинов были среди тех немногих, которые были обречены на закрытие. Сегодня работает всего несколько магазинов Sears, хотя они продолжают работать под различными брендами Sears Hometown.

Kmart впервые появился в конце 19 века, когда его основатель, Себастьян Сперринг Креже, открыл магазин с пятью и десятью товарами в центре Детройта с использованием своей фамилии. Торговая марка Kmart не стала популярной до 1962 года.

Цепочка пережила значительный рост в следующие десятилетия, эффективно захватив рынок дисконтных магазинов, который сейчас доминируют большие магазины.

Kmart был широко известен своими 15-минутными синими световыми распродажами по сравнению с традиционными продажами - в магазине мигали синим светом и объявляли о скидках по громкой связи, побуждая охотников за скидками к быстрому шопингу. Эта рекламная техника была введена в 1965 году, но была прекращена в 1991 году, although the company attempted to reintroduce it on several occasions.

Закрытие магазина на Лонг-Айленде является серьезным ударом по бизнес-операциям Transformco в регионе. Несмотря на слияние Sears и Kmart в 2005 году, объединенные компании боролись против интенсивной конкуренции в розничной торговле, что привело к частым закрытиям магазинов и eventual bankruptcy.

