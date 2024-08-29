Предупреждение по поводу маркировки биткоин-скриптов на тротуарах

Иногда кажется, что на улицах валяются купюры, но, как только пытаешься их потратить, оказывается, что они поддельные. Аналогичные случаи происходят с якобы брошенными биткоин-кошельками на бумаге, которые оставляют сомнительные личности, чтобы провернуть мошенничество.

Полиция Баварии предупреждает общественность о мошенничестве с фальшивыми биткоин-кошельками на бумаге. Вот как это работает: злодеи оставляют на улице пластиковые пакеты с поддельным распечатанным кошельком и квитанцией о покупке более чем на 10 000 евро биткоинов.

Эти пакеты сделаны так, чтобы казалось, будто кто-то недавно купил биткоины и потерял их. Если прохожий сканирует QR-код на распечатке кошелька, чтобы продать биткоины, его перенаправляют на поддельный сайт. Мошенники пытаются собрать личные данные и потребовать высокую "комиссию" около 3%, намного больше обычной комиссии за транзакцию биткоина в 0,5%. После оплаты комиссии они обещают выпустить средства, но, как и ожидалось, этого никогда не происходит.

Бумажные кошельки для цифровых валют, таких как биткоин, не ограничиваются приложениями на смартфонах или устройствах хранения. Вы также можете сохранить свои криптоактивы на бумаге, распечатав публичные и частные ключи кошелька и QR-коды для транзакций.

Бумажные кошельки можно сравнить с наличными деньгами. Вы можете создавать их дома или получать от специализированных банкоматов при покупке биткоинов. Если вы найдете пластиковый пакет с подозрительным бумажным кошельком внутри, полиция Баварии рекомендует сдать его в ближайшее отделение полиции. Этот обман уже был выявлен в Вене в начале года, когда фальшивые бумажные кошельки начали появляться в австрийской столице.

Несмотря на рост транзакций с цифровой валютой, случаи мошенничества, такие как использование фальшивых биткоин-кошельков на бумаге, по-прежнему представляют угрозу для неосведомленных пользователей. Обнаружение фальшивого биткоин-кошелька на бумаге может привести к значительным финансовым потерям и краже личных данных, подчеркивая важность осторожности и сообщения подобных случаев в правоохранительные органы, такие как полиция Баварии.

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