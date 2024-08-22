- Предупреждение от тренера Эноха: "Херта" превосходит их нынешнюю позицию в лиге.

SSV Jahn Regensburg не позволяет плохое начало сезона Hertha BSC повлиять на их подход в Берлине. Несмотря на то, что столичная команда набрала всего одно очко в двух первых матчах, тренер Jahn, Джо Эночс, сохраняет хладнокровие. "Мы не будем пренебрегать Hertha BSC. Это грозная команда во Второй Бундеслиге", - сказал он перед субботним матчем (13:00 CET/Sky) на Берлинском Олимпийском стадионе. "Нам нужно выложиться на полную, если мы хотим иметь шанс на победу".

Под управлением бывшего тренера Нюрнберга Кристиана Фьеля, Hertha потерпела поражение 1:2 дома против Падерборна в матче-открытии и затем сыграла вничью 1:1 с Гамбургом. Эночс предостерег от недооценки их выступлений. В матче с Падерборном Hertha упустила шанс переломить ход игры. "А если посмотреть на выездной матч с Гамбургом, Hertha доминировала во второй половине, заслужила ничью и имела возможность выиграть. И их выступление в Кубке Германии говорит само за себя". Hertha победила 5:1 над Ганзой Росток.

Jahn сотворил сенсацию в Кубке

После повышения в классе, Jahn начал свой чемпионат с поражения 0:2 в Ганновере и затем одержал победу 1:0 над Ульмом. Затем они поразили Бундеслигу, обыграв 1:0 ВФЛ Bochum в Кубке Германии. Эночс обещает привести команду, которая отлично сыграла в последних победах, на поле битвы в Берлине.

Несмотря на впечатляющую серию Jahn в Кубке Германии, перевернув поражение 0:2 в Ганновере и обыграв ВФЛ Bochum, Эночс подчеркивает важность не недооценивать способности Hertha. С их сильной второй половиной игры против Гамбурга и убедительной победой 5:1 над Ганзой Росток в Кубке, болельщики футбола могут ожидать напряженной игры между двумя командами в Берлине.

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