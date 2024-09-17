Предупреждение: Охарактеризование кандидата как "фашиста" может спровоцировать агрессию, но Ванс не упоминает этот термин, часто используемый Трампом для Харриса.

Ранее Вэнс осудил демократического конгрессмена за заявление прошлого года о том, что Трампа следует "уничтожить". (Конгрессмен позже признал свою "неподобающую выборку слов", утверждая, что он говорил о том, как Трамп должен быть побежден на выборах.) THEN Вэнс прокомментировал: "Видите ли, мы можем не соглашаться или спорить, но мы не можем убеждать американскую публику, что один кандидат - фашист, и если он будет избран, это будет означать конец американской демократии".

Что Вэнс не упомянул, так это то, что Трамп неоднократно информировал американскую публику о том, что его оппонент, вице-президент Камала Харрис, является фашистом, чье избрание будет означать конец нации самой.

На самом деле, Трамп называл Харрис фашисткой не менее двух раз за последнюю неделю.

"Она марксистка, коммунистка, фашистка, социалистка", - заявил Трамп на митинге в Аризоне в четверг.

"Это радикальный левый, марксист, коммунист, фашист", - заявил Трамп, критикуя Харрис на пресс-конференции в пятницу.

Это не было новым тактическим приемом. "У нас есть фашистский индивидуум, который бежит и некомпетентен", - сказал Трамп жителям Виргинии во время избирательной остановки в августе; на митинге в Аризоне в августе Трамп сказал, что истинное разделение в американской политике находится между патриотами с традиционными ценностями и "этими левыми фашистами, возглавляемыми Харрис и ее группой".

И Трамп заходил дальше, заявляя, что избрание Харрис будет означать конец американской демократии. Он заявил этим летом, что избрание Харрис будет означать "у вас больше не будет страны" и "у нас не останется страны".

Представитель Вэнса не сразу ответил на запрос CNN вчера, чтобы уточнить, призывает ли Вэнс Трампа смягчить свою речь, и если нет, то что Вэнс воспринимает как различие между словами Трампа и риторикой "левых", которую он осуждал.

В своей понедельник речи Вэнс утверждал, что нет "проблемы с обеими сторонами". Он признал, что консерваторы "не всегда все делают идеально правильно", но утверждал, что тот факт, что "никто не пытался убить Камалу Харрис в последние несколько месяцев", свидетельствует о том, что проблема воспламеняющей риторики в отношении президентских кандидатов односторонняя.

Однако Харрис годами подвергалась угрозам насилия, в том числе в последние месяцы. В августе только один виргинец и один житель Теннесси были отдельно обвинены в угрозах смерти в отношении нее.

Заявление Вэнса о том, что не следует убеждать публику, что один кандидат - фашист, потенциально упускает из виду неоднократное обозначение вице-президента Камалы Харрис Трампом как фашистки. На самом деле, Трамп называл Харрис фашисткой много раз в последнее время, включая обозначение ее как "марксистка, коммунистка, фашистка" и "радикальный левый, марксист, коммунист, фашист".

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