Предупреждение о употреблении болеутоляющих ягод

Усиленная производительность, улучшенный сон или облегчение стресса: таковы утверждения поставщиков средств на основе "спящей ягоды". Однако медицинские профессионалы утверждают, что предполагаемые преимущества этих методов лечения не подтверждены прочной научной доказательной базой. Более того, они могут потенциально представлять серьезную угрозу для здоровья.

Федеральный институт оценки рисков Германии (BfR) рекомендует воздерживаться от использования средств на основе "спящей ягоды", часто маркированных как Ашваганда. В частности, детям, беременным и кормящим женщинам, а также лицам с заболеваниями печени следует избегать порошков, капсул, капель или настоек, доступных в магазинах и онлайн, согласно BfR. К сожалению, нет подтвержденного положительного эффекта от этих средств.

Средства на основе Ашваганды также известны как "спящие ягоды", индийский женьшень или зимние вишни в Германии, согласно BfR. Растение, известное научно как Withania somnifera, распространено в Африке, на Аравийском полуострове, в Азии, Испании и Греции. Поставщики часто рекламируют преимущества, такие как повышенная производительность, улучшенный сон или облегчение стресса. Тем не менее, эти заявленные преимущества не подтверждены научно, и потенциальные риски для здоровья, связанные с этими растительными средствами, недостаточно изучены, как заявили эксперты.

Текущая доказательная база этих средств считается недостаточной. Сообщалось о побочных эффектах, таких как тошнота, рвота и диарея, а также головокружение, головные боли, вялость и кожные высыпания. "Кроме того, есть указания на то, что эти препараты могут влиять на иммунную и эндокринную системы, с последствиями для уровня кортизола и глюкозы в крови, гормонов щитовидной железы и половых гормонов", - заявили эксперты.

BfR предупредил, что сообщения о возможном повреждении печени, связанном с средствами на основе Ашваганды, заслуживают особого внимания. "Кроме того, есть признаки взаимодействия между средствами на основе Ашваганды и другими лекарствами, такими как противодиабетические, антигипертензивные и иммуносупрессивные препараты", - предупредило учреждение. На основании текущих оценок риска и зарегистрированных международных сообщений о случаях BfR и другие европейские власти рекомендуют воздерживаться от средств на основе Ашваганды.

В исторической медицине Аюрведы использовались растения Ашваганды, главным образом корни или их препараты. Однако тип и содержание активных ингредиентов в доступных в Европе пищевых добавках существенно различаются, отметил BfR. В отличие от лекарственных средств, даже тех, которые содержат растительные активные ингредиенты, пищевые добавки не проходят сопоставимый процесс утверждения до введения на рынок. Они не тестируются специально на безопасность и переносимость, за которую отвечают многие производители, импортеры, поставщики и дистрибьюторы.

Несмотря на утверждения поставщиков, научно подтвержденных преимуществ средств на основе "спящей ягоды", таких как Ашваганда, нет. Федеральный институт оценки рисков Германии рекомендует проявлять осторожность из-за потенциальных рисков для здоровья, в том числе повреждения печени и взаимодействия с лекарствами.

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