Предстоящие выборы в Тюрингии указывают на значительное лидерство партии AfD.

В результате альянса партия Сахры Вагенкнехт "Социалистическая справедливость" (BSW) получила 17%, а Левые под руководством Бодо Рамелова - 14%. СДПГ получила 6%. "Зеленые", участвующие в коалиции с Левыми и СДПГ, не прошли в ландтаг, набрав всего 4%. Партия "Свободные демократы" (ФDP) также не будет представлена в парламенте.

По опросу института Infratest dimap для ARD, проведенному в четверг, если выборы состоялись бы в это воскресенье, партия "Альтернатива для Германии" (АфД) могла бы получить 30%, ХДС - 23%, а BSW - 17%. Левые могли бы набрать 13%, СДПГ - 7%, а "Зеленые" - всего 3%. К сожалению, даже с пятипроцентным барьером, FDP не смогла бы преодолеть его.

Учитывая результаты опроса, формирование коалиции после выборов представляется сложной задачей. Все другие партии отказываются от партнерства с АфД. ХДС отказывается от альянсов с Левыми и "Зелеными". Единственным вариантом большинства является коалиция ХДС, BSW и СДПГ. Однако сотрудничество с BSW вызывает внутренние конфликты в ХДС. Вольфганг Шойбле открыт для переговоров, но федеральный председатель ХДС Фридрих Мерц категорически отказывается от альянсов, по крайней мере, на федеральном уровне.

Ближайшие выборы в новые ландтаги состоятся в Тюрингии и Саксонии в следующее воскресенье. Бранденбург проголосует 22 сентября. Результаты выборов с нетерпением ждут, особенно в отношении выступления партии АфД. Партия доминировала в опросах в Тюрингии в течение длительного времени.

В свете упомянутых результатов опроса, другие партии, кроме АфД, ХДС, СДПГ, BSW и Левых, имели бы минимальное представительство, если бы выборы состоялись немедленно. Несмотря на оппозицию Мерца, потенциальная коалиция ХДС, BSW и СДПГ, известная как "Другие", все еще могла бы быть вариантом на предстоящих выборах.

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