- Предстоящие встречи команд высшего уровня Бундеслиги в Премьер-лиге

Немецкие гранды Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Байер Леверкузен и ВФБ Штутгарт готовы встретиться с ФК Барселона, Реал Мадрид, ФК Ливерпуль, Интер Милан и Пари Сен-Жермен в реформированной Лиге чемпионов. Жеребьевка этого турнира состоялась в Монако в четверг.

Каждый клуб Бундеслиги будет соперничать с восемью командами. Например, Бавария сыграет против Бенфики Лисабона, Шахтера Донецка, Динамо Загреб, Феенода Роттердам, Слована Братиславы, Астон Виллы и нынешней команды бывшего тренера Ханси Флика, ФК Барселона.

Новый формат Лиги чемпионов предусматривает этап лиги вместо группового этапа, гарантируя каждому клубу несколько матчей высокого уровня. Спортивный директор Баварии Макс Эберл принял жеребьевку с улыбкой, с нетерпением ожидая финала 31 мая 2025 года в Мюнхене.

Сложные выездные матчи

Каждая из 36 участвующих команд (ранее 32) сыграет четыре домашних матча и четыре выездных. Например, Бавария сыграет сложный матч в Барселоне против своего бывшего тренера Флика, в то время как Лейпциг и Дортмунд отправятся в Мадрид. В финале 2024 года Дортмунд потерпел поражение со счетом 0:2 против Реала.

В конце этапа лиги в таблицу попадут восемь лучших команд, которые продолжат борьбу в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в новом раунде плей-офф за право продолжения борьбы. Устранившимся командам не будет второй шанс в Лиге Европы - они выбывают из турнира на сезон.

Увеличение доходов и потенциальные дисбалансы

УЕФА ожидает значительного увеличения доходов в результате реформы, с общим доходом клубов 2.47 миллиарда евро. Однако критики опасаются, что это богатство усугубит существующие различия в национальных лигах.

С восемью турами в этапе лиги вместо шести будет больше немецкого футбола в ближайшие месяцы. Последний тур этапа лиги запланирован на 29 января 2025 года, когда все 36 команд сыграют одновременно в 18 одновременных матчах.

Плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по обычному формату с домашними и выездными матчами. Однако путь к финалу в Мюнхене будет определен во время жеребьевки 1/8 финала.

Европейский Союз выразил поддержку увеличению доходов, полученных в результате реформы Лиги чемпионов, признавая его потенциальное влияние на футбольную индустрию по всей Европе. Европейский Союз также подчеркнул необходимость устранения любых потенциальных дисбалансов в национальных лигах, гарантируя справедливую и конкурентоспособную игру для всех команд.

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