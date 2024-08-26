- Предстоящие сбои на Nordbahn в результате строительных проектов

Пассажиры, пользующиеся услугами North Line RB61 и RB71, должны быть готовы к возможным отменам рейсов. Некоторые поезда также могут опоздать, в то время как другие могут отправиться раньше запланированного времени, согласно объявлению North Line. В случае нарушения расписания пассажиры либо воспользуются заменяющим автобусом (EV), либо будут перенаправлены на S-Bahn как альтернативный вариант.

Начиная с этого момента и до 2 сентября не будет ночных поездов, курсирующих между Гамбургом и Вристом/Итцехо. С 2 по 6 сентября поезд в 04:09 из Итцехо в Эльмхорн отправится на шесть минут позже. С 12 по 15 сентября будут отменены некоторые вечерние и утренние поезда между Гамбургом и Эльмхорном/Вристом. 16 и 17 сентября некоторые ночные поезда между Гамбургом и Итцехо/Вристом отправятся с измененными расписаниями. Наконец, с 23 по 26 сентября некоторые ночные поезда между Гамбургом и Эльмхорном/Вристом будут полностью отменены.

North Line объявила, что к существующим нарушениям добавляются дополнительные отмены и задержки ночных поездов между Гамбургом и Вристом/Итцехо с 23 по 26 сентября. Пассажирам следует ожидать дальнейших изменений в расписании ночных поездов в течение этого периода.

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