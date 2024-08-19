Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения

Выборы президента США в 2022 году все еще остаются напряженной борьбой. После того, как Камала Харрис стала кандидатом от демократов, шансы Дональда Трампа снизились. Теперь инвесторам необходимо тщательно проанализировать планы кампании tanto Harris, как и Трампа.

Экономический план Трампа вращается вокруг налоговой и торговой политики. Он планирует сделать временные налоговые cuts, истекающие в 2025 году, постоянными. Корпоративная налоговая ставка будет снижена с 21 до 15 процентов для поддержки бизнеса и инвестиций. Однако это будет финансироваться за счет увеличения тарифов на импортируемые товары. Например, товары из Китая могут столкнуться с тарифами до 60 процентов, в то время как товары из других стран увеличатся минимум на 10 процентов.

В отличие от Трампа, план Харрис более разнообразен. Наряду с пакетом экологических инвестиций, известным как Закон о снижении инфляции (IRA), и реализацией уже принятого проекта инфраструктуры, который предоставляет инвестиции в размере 1,2 триллиона долларов в транспорт, инфраструктуру и технологии, будет уделено серьезное внимание.

Однако подобная масштабная программа расходов может не повториться в администрации Харрис, так как правительства, возглавляемые демократами, исторически придерживались бюджетных ограничений.

Чтобы финансировать эти инициативы и другие социальные программы, такие как финансовая помощь семьям и стимулы для владения жильем, без негативного влияния на бюджет в долгосрочной перспективе, Харрис планирует увеличить налоги, но только для доходов, превышающих $400,000 в год.

Помощь нефтегазовому сектору

Регуляторные вопросы также играют значительную роль. Трамп выступает за смягчение регулирования для нефтегазовых компаний. Используя свою знаменитую фразу "Бурить, детка, бурить", он выступает за увеличение производства нефти и газа по более низким ценам.

В таком сценарии нефтегазовые компании могут извлечь выгоду из победы Трампа. С другой стороны, компании в секторе возобновляемой энергии могут испытать падение цен на акции.

В банковском секторе Трамп планирует ослабить регулирование ликвидности и капитальных требований, в основном выгоду небольшим и средним банкам. Однако эти меры были критически восприняты центральным банком США за contribution к краху Silicon Valley Bank весной 2018 года.

Харрис выступала против ослабления банковских регулирований в 2018 году и как генеральный прокурор Калифорнии занимала жесткую позицию против банков. Она поддерживала кредиторов, пострадавших от слабых практик кредитования банков перед финансовым кризисом. Как и в случае с энергетическим сектором, акции банков могут больше выиграть от победы Трампа.

В фармацевтическом секторе фокус сделан на Medicare. Хотя Харрис ранее выступала за "Медикейр для всех", Трамп мог бы использовать второй срок, чтобы отменить полномочия Medicare по переговорам о ценах, предоставленные через IRA.

Будущее для Силиконовой долины неясно

В технологическом секторе позиции кандидатов неясно определены. Хотя Элон Маск недавно намекнул, что Силиконовая долина склоняется к Трампу, демократы традиционно имеют лучшие отношения с технологическими компаниями.

Жесткие торговые ограничения в отношении Китая, предложенные Трампом, могли бы отпугнуть технологический сектор. Харрис, которая родом из Силиконовой долины, могла бы проявить больше понимания в вопросах антимонопольного законодательства. Победа Харрис может не стимулировать рост акций в технологическом секторе, но она могла бы развеять страхи перед эскалацией торговых барьеров.

Сначала победа Трампа могла бы привести к краткосрочному улучшению показателей акций в секторе, но предсказать потенциальные вторичные последствия на финансовом рынке сложно. Реализация плана Трампа могла бы спровоцировать инфляционные эффекты, усложнив работу Федеральной резервной системы. Укрепление доллара США и более высокие процентные ставки могли бы отрицательно сказаться на прибылях компаний из индекса S&P 500, которые получают около одной трети своей выручки за пределами США, а некоторые в технологической промышленности даже превышают 50%. Конфликт с Китаем также мог бы отрицательно сказаться на американских компаниях, особенно в технологическом секторе.

Однако успех каждой программы зависит от большинств в обеих палатах Конгресса США. В настоящее время ситуация неясна, но у республиканцев больше шансов в Сенате США, так как демократам нужно защищать больше мест.

Вопрос на 25 000 евро

Учитывая непредсказуемые результаты выборов в ноябре, вторая половина года могла бы стать свидетелем дальнейшей волатильности на рынке. Значительные падения на рынке должны восприниматься как возможности для покупки. Портфель, сильно инвестированный в предполагаемую безопасность с высокой долей облигаций, рискует потерять реальную покупательную способность в долгосрочной перспективе из-за инфляции. Вместо этого инвесторы должны сосредоточиться на прочных акциях с перспективным ростом и здоровыми балансовыми листами. Золото и краткосрочные облигации могут дополнить портфель.

Мирадж Отоман, аналитик и портфельный менеджер на финансовых рынках более 15 лет, работает старшим аналитиком в FIDUKA с 2023 года.

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