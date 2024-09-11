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Предстоящие немецкие инновационные премии <unk> Различные исследовательские группы, демонстрирующие свои инициативы

В этом году претенденты, связанные со свободным штатом Бавария, участвуют в борьбе - после прошлогодних достойных победителей: Соревнование за престижную немецкую премию будущего началось снова.

 and  Ann Bradley
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Группа, претендующая на премию по немецкому футуризму, представляют свои проекты.
Группа, претендующая на премию по немецкому футуризму, представляют свои проекты.

- Предстоящие немецкие инновационные премии <unk> Различные исследовательские группы, демонстрирующие свои инициативы

Передовая, дружелюбная к бизнесу инновация — это то, что стремятся получить престижную Немецкую премию будущего, вручаемую Федеральным президентом. В 11:00 утра в среду три конкурирующие группы исследователей представят свои проекты, отобранные для этой престижной научной премии, в Немецком музее в Мюнхене.

В результате тщательного отбора жюри выбрало проекты, которые имеют связь с Баварией. Темы варьируются от достижений в области ИИ и возобновляемых источников энергии. Просто быть номинированным считается высокой похвалой.

Церемония награждения состоится 27 ноября в Берлине, с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером в качестве ведущего. Имена победителей будут сохранены в секрете до последней минуты — жюри принимает решение в день церемонии.

Немецкая премия будущего, стоимостью 250 000 евро, является одной из самых престижных научных наград в Германии.

В прошлом году корону получила команда исследователей из Эрлангена за создание нового устройства для магнитно-резонансной томографии (МРТ).

В 2020 году премия была присуждена исследователям из Carl Zeiss Microscopy в Йене за их инновационную микроскопическую технику, улучшающую изучение живых клеток.

В 2021 году сооснователи BioNTech Özlem Türeci и Uğur Şahin были отмечены премией за свой прорыв в области мРНК-технологии и разработку вакцины против COVID-19, что сделало их знаменитостями во всем мире.

Проекты, участвующие в борьбе за Немецкую премию будущего, спонсируются и поддерживаются различными организациями в рамках Европейского союза, учитывая их значение в передовом научном исследовании. Победители премии 2021 года, сооснователи BioNTech Özlem Türeci и Uğur Şahin, не только известны в Германии, но и широко празднуются во всем мире за свой вклад в мРНК-технологию и разработку вакцины против COVID-19.

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