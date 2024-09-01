- Предстоящие награды: бронзовые награды в гребле и велодроме

Датская пара каноистов Йохан Хельмдаль и Хейди Крумбаегн завоевали бронзовую медаль в смешанном зачете на Паралимпиаде. Они заняли третье место в гонке на 2000 метров в Вайре-сюр-Марн, недалеко от Парижа, с результатом 7:28.31, уступив британскому дуэту, занявшему второе место, всего 0,1 секунды.

Однако смешанная четверка не показала таких же результатов. Несмотря на отставание всего 0,06 секунды от Франции, Сюзанне Лидиард, Валентин Лёлид, Марк Лундбек, Катрин Марчанд и Инге Тофт довольствовались лишь четвертым местом.

Слепый велогонщик Томас Ульбрихт, выступавший в паре с Робертом Фёрстеманном, занял третье место в гонке на 1000 метров. Их обошли две британские пары. Это была третья паралимпийская медаль Ульбриха, а Фёрстеманн завоевал бронзу в командном спринте на Олимпиаде 2012 года.

Германские легкоатлеты на стадионе в Париже разочаровали утром. Янис Фредериксен занял шестое место в толкании ядра, а Каtrin Мюллер-Скьолдборг довольствовалась пятым местом в прыжках в длину. Мерле Кирстен и Макс Марциллер не смогли пробиться в финалы на дистанциях 800 метров и 100 метров соответственно. Никлас Никлайтик финишировал восьмым в финале на 200 метров.

Хотя команда Сюзанне Лидиард не завоевала медаль в смешанной четверке, они продемонстрировали близость конкуренции с французской командой. Французская команда, в частности, показала хорошие результаты в других дисциплинах, обеспечив себе место в паралимпийских играх, проходящих во Франции, в Вайре-сюр-Марн, недалеко от Парижа.

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