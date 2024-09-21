Предстоящие квартальные подходы

Торговцы уже планируют четвертый квартал этого года на фондовом рынке. Что нас ждет в ближайшие месяцы? Какие перспективы и риски должны учитывать трейдеры?Friedhelm Tilgen рассказывает о стратегиях сохранения капитала без ущерба для прибыли вместе с Patrick Kesselhut из Société Générale и Rolf Klein из Neutralis Capital Consulting.

Трейдерам следует тщательно обдумать свои точки входа и выхода вблизи двери возможностей. Интересно, что показатели акций двери могут существенно повлиять на тренды рынка в четвертом квартале.

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