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КультураНовости*Я стану звездой*

Предстоящие кинопоказы этих видеоигровых адаптаций.

 and  Alex Stellmacher
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- Предстоящие кинопоказы этих видеоигровых адаптаций.

Телесериалы "Последний из нас" и "Фоллаут", созданные на основе своих соответствующих игровых серий, получили похвалу tanto от поклонников, как и от критиков. Фильм "Пограничье" выйдет 22 августа, как и исходный материал, он известен своим абсурдным юмором и жестоким действием. Персональные стрелялки от Gearbox продались тиражом более 70 миллионов копий. Однако "Пограничье" с участием Кивана Харта (45), Джейми Ли Кёртис (65) и Джека Блэка (54) не является единственным примером экранизаций видеоигр. Поклонники могут ждать больше фильмов и сериалов, основанных на любимых ими играх.

Джек Блэк и Двейн Джонсон исследуют пиксельные ландшафты в "Майнкрафт"

С тех пор, как он сыграл Боузера в "Супер Марио Бразерс", Джек Блэк наслаждался воплощением знаковых персонажей видеоигр. Его следующая роль - Стив из "Майнкрафт". Неизвестно, что будет в фильме о строительных блоках, и появится ли сам Блэк или только его виртуальное подобие на экране. Кроме того, сюжет фильма еще не раскрыт, так как "Майнкрафт" сам по себе не имеет истории. В фильме также снимаются звезды первой величины. Джейсон Момоа (45), известный по "Аквамену", и актер "Офиса" Стив Каррелл (61), а также Эмма Майерс (22) из "Среды" также появятся в экранизации "Майнкрафт". В апреле Момоа подтвердил в Instagram, что съемки фильма завершены.

Путешествие по постапокалиптическому миру в "Смертельная стрэнд"

В сотрудничестве с A24 "Смертельная стрэнд" получит киноадаптацию. В ролях будут задействованы несколько звезд из игры, такие как Норман Ридус (55) из "Ходячих мертвецов" в роли протагониста Сэма Портера Бриджса и Мадс Миккельсен (58) в роли его антагониста Клайфа. Кроме того, в фильме появятся Гильермо дель Торо (59), Николас Виндинг Рефн (53) и ведущий "Вечернего шоу с Конаном О'Брайеном" Конан О'Брайен (61). Сюжет фильма разворачивается в мире, разрушенном падением цивилизации, где даже дождь вызывает быстрое старение.

Барби привносит "Симы" на большой экран

Марго Робби (34) займется еще одной известной маркой для экранизации: "Симы". Ее компания "LuckyChap" занимается этим проектом, а режиссер первого сезона "Локи" Кэти Херрон (36) стоит у руля. Персонажи фильма могут или не могут говорить на "Симише". Этот вымышленный язык перерос игры, с Кэти Перри (39), которая пела "Пятничная ночь" на "Симише" и исполнила ее.

Режиссер "Дэдпула" приносит 15 игр в жизнь в одном сериале

На Gamescom Opening Night Live 2024 режиссер "Дэдпула" Тим Миллер (59) анонсировал "Секретный уровень". Этот проект в сотрудничестве с Prime Video состоит из 15 эпизодов, каждый из которых посвящен разной игре. Сериал выйдет на стриминговом сервисе 10 декабря и будет включать игры, такие как "Пак-Мэн", "Новый мир: Этернум" от Amazon Game Studio, "Бронекор" и классическую ролевую игру "Дungeons & Dragons". Некоторые игры, такие как "Бог войны" и "Демон души", получат свой собственный фильм или сериал, помимо эпизода в "Секретном уровне".

Знаменитые персонажи Nintendo возвращаются на большой экран

После успеха "Детектив Пикачу" и "Супер Марио Бразерс" Nintendo выпустит сиквелы обоих фильмов. Дата выхода "Супер Марио Бразерс 2" назначена на апрель 2026 года, но возвращение оригинального актёрского состава, в том числе Криса Пратта (45) и Джека Блэка, остается неясным. Еще меньше информации доступно о "Детектив Пикачу 2", ни дата выхода, ни участие "Драконов и драгоценностей: Честь среди воров" актера Джастиса Смита (29) не подтверждены.

Nintendo не останавливается на двух фильмах. "Легенда о Зельде" также получит киноадаптацию. Подробности о этом фильме, сосредоточенном на Линке и Зельде, скудны, с "Планетой обезьян: Новое царство" режиссером Уэсом Боллом (43) и уже намекающим в интервью, что ни он, ни Nintendo не могут ничего раскрыть о проекте.

Также были анонсированы дополнительные проекты, о которых на данный момент доступно мало информации, такие как экранизация хоррора "До рассвета" (с участием Рами Малека (43) и Хейден Панеттьер (34) в оригинальной игре) и фильм "Бродяга" (о кошке, ищущей свою семью в городе, населенном роботами).

Sony работает над различными проектами экранизации видеоигр. Эпическая самурайская история "Дух Цусимы" привлекла режиссера боевиков Чада Стахелски (55), известного по серии "Джон Уик", чтобы возглавить производство. С другой стороны, "Гравити Раш", культовая игра от Sony, претерпевает неожиданную трансформацию. Несмотря на то, что многие забыли об этой игре, она получает киноадаптацию, которая потрясла фанатов. В двух играх главный герой Кэт обладает способностью манипулировать гравитацией благодаря своему кошачьему компаньону. Также появился аниме-сериал с выходом "Гравити Раш 2", заполнивший пробел между первой и второй частями. Вибрирующая и воображаемая "Гравити Раш" имеет связь с другой рассматриваемой серией фильмов: пугающим хоррором "Тихое холм". Мастером обеих игр является Кэйитиро Тойяма (54).

Следуя успеху "The Last of Us" и "Fallout", следующая большая адаптация видеоигры приближается: "Like a Dragon - Yakuza". Сериал адаптирует сюжет оригинальной игры "Yakuza" 2006 года, действие которой происходит в районе красных фонарей Токио и вращается вокруг Казумы Кирю, который должен защищать молодую девочку, пока разгадывает тайны своей якудза-банды после выхода из тюрьмы в течение десяти лет. Фанаты могут ожидать захватывающих боевых сцен, хотя им, возможно, будет разочаровано отсутствием более абсурдных элементов игры, таких как превращение курицы в риелтора в Токио или то, как Кирю уговаривает доминатрикс быть более агрессивной со своими клиентами. Сериал дебютирует на Amazon Prime Video 25 октября.

Еще один проект, связанный с Sony, который скоро появится на Amazon Prime Video, - это адаптация "God of War". Сюжет игры следовал за Кратосом через греческую мифологию и в скандинавскую, где он столкнулся с Одином и Тором в выпуске 2022 года "God of War Ragnarök". Продюсер "Колеса времени" Раф Джудкин (41) возьмет на себя роль шоураннера, в то время как Марк Фергус (56) и Хок Остби (58) напишут сценарий сериала. Два писателя ранее сотрудничали над сценариями "Железного человека" и "Экспансии".

♪ Поющий о своих мечтах о славе, Джек Блэк также берет на себя роль Стива в грядущем фильме "Minecraft", в котором будет задействована звездная команда актеров. ♪ В соответствии с постапокалиптическим миром игры, "Смертельная петля" увидит Нормана Ридуса в роли главного героя Сэма Портера Бриджеса в его киноадаптации.

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