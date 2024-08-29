- Предстоящий запуск бизнеса с образом жизни?

Меган Маркл, в свои 43 года, представила свой будущий бизнес-проект, American Riviera Orchard, еще в марте, не раскрыв, когда его товары появятся на полках. Новые слухи намекают на то, что линейка товаров для дома Меган увидит свет ближе к концу года. Несмотря на то, что точная дата остается загадкой, инсайдер рассказал журналу "People", что бывшая актриса "СуITS" занята за кулисами.

Поговаривают, что запуск этого проекта задерживается из-за якобы трудностей Меган с поиском CEO для American Riviera Orchard и сообщений о высокой текучке кадров. Однако источник быстро опроверг эти слухи, назвав их ложными.

С момента отъезда Суссекс из Великобритании и переезда в США они распрощались как минимум с шестью сотрудниками. Последним ушел их общий главный сотрудник, Джош Кеттлер, который подал в отставку после трехмесячного пребывания на этой должности.

Товары для дома от American Riviera Orchard

Часть названия American Riviera Orchard вдохновлена любимым местом жительства Меган и Гарри в Монтесито, Калифорния, также известном как "Американская Ривьера". На основании заявки на товарный знак от юридической команды Меган бренд планирует продавать посуду, посуду для напитков, текстиль для кухни, джемы, варенья, мармелады, соусы, кулинарные книги и другие товары.

Ранее Меган уже пробовала свои силы в сфере товаров для дома и основала lifestyle-блог "The Tig" (в честь своего любимого вина) в 2014 году. Однако она закрыла сайт soon после объявления своей помолвки с принцем Гарри в 2017 году.

После того, как Меган удалилась от королевской семьи в январе 2020 года, она занялась множеством бизнес-проектов. В интервью "New York Times" после своего недавнего почти королевского визита в Колумбию Меган заявила: "Я часто трачу часы на онлайн-шоппинг, ища бренды. Когда я онлайн, просматриваю или читаю что-то, я ищу многообещающих новых дизайнеров, особенно из других стран".

Несмотря на заявление Меган Маркл о своих онлайн-привычках, точная дата начала продаж товаров American Riviera Orchard остается неизвестной, а намекают только на запуск в конце года. Из-за постоянных изменений в команде Суссекс появились спекуляции о возможных задержках в запуске проекта.

Читайте также: