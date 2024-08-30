Предстоящий суд по делу о похищении Лаутербаха: еще один обвиняемый предстает перед судом во Франкфурте

Группа якобы обвиняется в намерении свергнуть либерально-демократическую систему Германии и установить авторитарный режим на её месте. В соответствии с обвинениями, они якобы планировали последовательную операцию, в ходе которой стратегические взрывы на электростанциях должны были вызвать длительное отключение электроэнергии, длящееся недели.

Основной целью было изолировать население от вещания СМИ. Кроме того, по всей стране отключение электроэнергии должно было затруднить реакцию правоохранительных органов на попытку переворота.

Группа также якобы планировала похитить Лаутербаха, даже если для этого придется пожертвовать охранниками.

Пять ключевых подозреваемых находятся под судом в Кобленце, Рейнланд-Пфальц, с мая. П., в настоящее время находящийся под судом в Франкфурте, якобы присоединился к группе в декабре 2021 года и посещал собрания. Кроме того, согласно обвинениям, он играл значительную роль в уточнении деталей операции.

П. якобы согласился принять участие в предполагаемом похищении Лаутербаха. Он также разрешил лидеру группы использовать свой гараж в районе Бергштрассе как временное место хранения оружия во время подготовки к перевороту.

Однако операция не состоялась, так как лидера группы сразу же арестовали после получения оружия. В конечном итоге, П. якобы согласился отправиться в Россию после запланированного переворота в составе делегации на судне, пересекающем Балтийское море, для достижения "примирения" с российскими административными органами, согласно обвинениям.

П. находится под стражей с октября. Региональный суд изначально запланировал двенадцать судебных заседаний, продолжающихся до начала ноября.

Как утверждается, обвиняемая группа якобы планировала свергнуть демократическую систему Германии и установить авторитарный режим. В соответствии с обвинениями, один из обвиняемых, П., якобы согласился принять участие в похищении Лаутербаха.

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