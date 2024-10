Предстоящий отчет о занятости в пятницу может представлять собой последние регулярные данные о занятости в течение некоторого времени.

Хотя текущая ситуация не всегда захватывающая, она может указывать на стабильность для более широкой экономики и Федеральной резервной системы, которые внимательно следят за признаками замедления рынка труда, которое потенциально может перерасти в полноценный экономический спад.

В недавней записке Лидия Буссур, старший экономист EY-Parthenon, отметила, что предстоящие отчеты об занятости окажут значительное влияние на решение ФРС по монетарной политике в ноябре. Хотя данные о занятости за сентябрь, скорее всего, останутся сдержанными, отчет об занятости за октябрь, который будет опубликован 1 ноября, может быть нарушен тремя крупными событиями: ущербом, причиненным ураганом Хеллен, продолжающейся забастовкой механиков Boeing и кратковременной, но интенсивной забастовкой на восточном и Мексиканском побережьях США.

Райан Свит, главный экономист США в Oxford Economics, отметил, что хотя эти нарушения не повлияют на траекторию рынка труда в долгосрочной перспективе, сентябрь, скорее всего, станет нашим последним шансом увидеть ясную картину рынка труда на некоторое время.

Несмотря на временный характер этих нарушений, в США не было отрицательного отчета о занятости с декабря 2020 года, когда случаи COVID-19 снова резко возросли.

Анализ предстоящего отчета

Рынок труда демонстрирует охлаждение, приспосабливаясь к постпандемическому периоду и значительному росту ставок процента, направленному на борьбу с инфляцией.

Отчет за июль (неожиданное ежемесячное увеличение на 114 000, которое было скорректировано до 89 000) и последующая корректировка годовой статистики, указывающая на slower job growth throughout 2024, выявили проблемы и вызвали опасения, что рынок труда не замедляется, а фактически рушится.

Однако отчет за август, показавший лучшие, чем ожидалось, приросты в оплачиваемых рабочих местах и ​​снижение уровня безработицы, значительно успокоил эти опасения.

Сентябрь, возможно, окажет подобное влияние: экономисты прогнозируют увеличение числа рабочих мест в США на 140 000 в сентябре и неизменный уровень безработицы 4,2%, согласно оценкам FactSet.

“Рынок труда в настоящее время очень прочен”, – сказала Эрика Грошен, бывший комиссар Бюро статистики труда и старший экономический советник Школы промышленных и трудовых отношений Корнелльского университета.

“Он немного снизился с невероятных высот, достигнутых несколько месяцев назад”, – добавила она. “Уровень безработицы остаетсяRemarkably low. Job growth is probably near a sustainable level.”

Рынок труда: стабильный, но хрупкий

Несмотря на эту стабильность, экономисты подчеркивали прочные фундаментальные основы рынка труда, включая высокие показатели занятости, участия в рабочей силе и вакансий; сильные потребительские расходы, производительность и балансовые отчеты корпораций; и исключительно низкие показатели увольнений.

Новые данные, опубликованные в четверг, показали, что сокращения рабочих мест в сентябре немного сократились. Компании объявили о 72 821 сокращении рабочих мест в сентябре, что на 4% меньше, чем в августе, согласно данным Challenger, Gray & Christmas. Однако сокращения рабочих мест в сентябре на 53% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Заявки на пособия по безработице, которые часто рассматриваются как индикатор увольнений, за последний год немного выросли, но остались относительно стабильными. На прошлой неделе впервые заявки выросли до 225 000 с 219 000, согласно данным Министерства труда, опубликованным в четверг.

Этот рост был ожидаем из-за временных отгулов в Boeing, как отметили экономисты Pantheon Macroeconomics в записке для инвесторов в среду.

“Мы сейчас находимся на перепутье рынка труда”, – сказал Эндрю Чалленджер, старший вице-президент Challenger, Gray & Christmas. “Он может замедлиться или улучшиться. Понадобится несколько месяцев, чтобы снижение ставок повлияло на расходы работодателей и сбережения потребителей. Потребительские расходы, скорее всего, увеличатся, что может привести к увеличению спроса на рабочих в отраслях, ориентированных на потребителей”.

Эта осторожная позиция была очевидна в последнем отчете Job Openings and Labor Turnover Survey, опубликованном Бюро статистики труда на этой неделе.

Хотя вакансии в августе увеличились, активность найма была вялой: за пределами пандемии показатель найма к общей занятости был подобен тому, что наблюдался во время и сразу после Великой рецессии.

Кроме того, за пределами эпохи пандемии показатель увольнений был самым низким с 2015 года.

Казалось, что рынок труда находится в состоянии стагнации, согласно экономистам Wells Fargo, которые написали в записке, опубликованной во вторник.

“В настоящее время американский рынок труда сохраняет стабильность, но остается хрупким”, – написали они. “Под поверхностью, обмен рабочими местами (то есть новое найм и работники, покидающие свои текущие рабочие места) застопорился на уровнях, подобных ранним и середине 2010-х годов. Хорошая новость заключается в том, что увольнения и увольнения остаются исторически низкими”.

Однако они добавили, что увольнения и другие увольнения должны оставаться низкими, чтобы предотвратить существенное замедление чистого найма при текущем низком спросе на новых работников.

Туманность усиливается

Дальнейшее ослабление монетарной политики потенциально может возродить активность, но недавнее сокращение ставки ФРС на полпроцента займет некоторое время, чтобы распространиться по системе, как отметил Ноах Йосиф, главный экономист и директор по исследованиям Американской ассоциации персонала.

“То, что Федеральная резервная система голосует за снижение процентных ставок в сентябре, не означает, что работодатели увидят более низкие расходы в октябре”, – сказал он, добавив, что это может занять от трех до шести месяцев, чтобы распространиться среди предприятий.

Дальнейшие снижения процентных ставок ожидаются в этом году, но их масштаб будет зависеть от состояния рынка труда, и эта ситуация может оказаться туманной из-за забастовок и урагана Хеллен.

Представители федеральных банков, которые будут формулировать следующую стратегию ставок центрального банка несколько дней после отчета об занятости в октябре, будут пытаться прояснить ситуацию и, предположительно, уникальные элементы, отметил Райан Свит из Oxford Economics.

Однако чем дольше эти нарушения длятся, тем больше вероятность того, что их последствия распространятся на рынок труда и экономику, сказал Эджинду Уме, профессор экономики в Университете Майами в Огайо.

"В настоящий момент мы наблюдаем противоположные показатели, от слабости до устойчивости на рынке труда. Эти новые инциденты могут внести дополнительные риски в систему: более высокий риск увольнений, более высокий риск роста уровня безработицы", - объяснил Уме во время интервью. "В результате миссия ФРС становится еще более сложной".

Федеральная резервная система пристально следит за рынком труда, так как улучшения в нем могут указывать на стабильность более широкой экономики и их решения в области денежно-кредитной политики. Бизнес в США ожидает возможных нарушений в отчете об занятости в октябре из-за урагана Хелен, забастовки механиков Boeing и кратковременной забастовки порта.

В свете нынешней хрупкой ситуации на рынке труда любые признаки замедления рынка труда, переходящего в полноценный экономический спад, будут тщательно изучены экономистами и бизнесменами, что повлияет на их экономические прогнозы и бизнес-стратегии.

