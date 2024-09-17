Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиМузыка

Предстоящее закрытие: Уотергейт Берлин, планируется закрыть к концу 2024 года

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

Предстоящее закрытие: Уотергейт Берлин, планируется закрыть к концу 2024 года

В популярном берлинском клубе Wilde Renate, расположенном в Фридрихшайн, было объявлено о его закрытии к концу 2025 года. Между тем, Watergate, находящийся на Шпрее в Кройцберге и имеющий богатую 22-летнюю историю, также закроется к концу года, как было намекнуто операторами в Instagram. Ожидайте большие прощальные вечеринки до Нового года.

В посте в Instagram операторы Watergate признались, что "после тщательного размышления мы приняли решение прекратить деятельность клуба к концу года, не продлевая аренду". Рост затрат и меняющаяся клубная сцена стали главными причинами этого решения. Их пост в Instagram заканчивается словами "Вечеринка окончена - слава вечеринке!"

Ульрих Вомбахер, один из трех операторов клуба, рассказал "Berliner Zeitung", что пост был опубликован ими. Сдвиг после пандемии оказал значительное влияние на бизнес, и клубная культура больше не процветает так, как раньше.

Длительные закрытия клубов существенно повлияли на сцену, а снижение дешевого туризма привело к упадку международного значения Берлина. Вомбахер также рассказал, что растущие гонорары DJ и рост фестивалей делают ведение бизнеса все более сложным. "Когда туристический блеск уходит, остается неотполированный Берлин", - добавил он.

Очарование Кройцберга поблекло из-за проблем с наркотиками, растущей бездомностью и преступностью. "Ничто не вечно. Даже берлинские уголковые пабы исчезли", - размышляет Вомбахер. "Не может ли клубная культура быть временной, как мимолетное культурное явление?"

Что касается государственного финансирования, Вомбахер скептически настроен. Он считает, что "клубная культура работает иначе. (...) Клубная культура спонтанна, лична. Ее нельзя заключить в planned economy, даже если мы воспользовались финансированием".

Недавно, в августе, Wilde Renate в Фридрихшайн объявила о своем закрытии к концу 2025 года. Владелец отказался продлевать аренду.

Несмотря на объявления о закрытии знаковых берлинских клубов, таких как Wilde Renate и Watergate, любители музыки могут ожидать оживленные прощальные мероприятия до Нового года. Рост затрат и меняющаяся клубная сцена вынудили эти заведения закрыться, заставляя операторов вспоминать о своих когда-то процветающих бизнесах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Массивная антипожарная и спасательная операция состоялась на Фишеринсель, Берлин-Ми electrolyte.
Панорама

Потолок лодки в Берлине рухнул.

Потолок лодки в Берлине рухнул. Приблизительно 120 человек веселились на вечеринке на корабле по Спире, когда внезапно обрушился его верх, что привело к прибытию пожарной команды в полную силу на Fischerinsel, Берлин-Митте. Preliminary reports suggested that four individuals sustained severe injuries, while five others endured minor injuries. Позже в тот

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Латвия в настоящее время полагается на своих альянсов по НАТО для обеспечения ПВО, так как у неё...
Панорама

Агрессивные птичьи формирования заставляют ВВС НАТО реагировать.

Агрессивные птичьи формирования заставляют ВВС НАТО реагировать. В полдень военные Latvia сообщают о неизвестном воздушном явлении. Самолеты НАТО отправлены на поиски, но ничего не находят. Позже выясняется: скорее всего, это была перелет птиц через границу из Белоруссии. Согласно Leta, национальному информационному агентству, и заявлению ВВС, неизвестный объект приближался к границе

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Турист немецкого происхождения погиб в результате нападения акулы.
Панорама

Турист немецкого происхождения погиб в результате нападения акулы.

Турист немецкого происхождения погиб в результате нападения акулы. Недавно произошло трагическое событие у юго-западного побережья Африки: немецкий турист погиб после нападения акулы, когда купалась в Атлантическом океане. 30-летняя туристка была быстро спасена испанским вертолетом, но, к сожалению, скончалась во время полета к Канарским островам, как сообщает "Atlántico Hoy"

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На Check24 и Verivox пользователям было возможно получить условия кредита других пользователей,...
Панорама

Несанкционированное раскрытие данных в Check24 и Verivox выявляет жилые адреса и данные о заработке.

Несанкционированное раскрытие данных в Check24 и Verivox выявляет жилые адреса и данные о заработке. В недавнем открытии хакеры обнаружили, что чувствительные данные пользователей были общедоступны в ходе операций по кредитованию, проводимых Check24 и Verivox. Этот инцидент с утечкой данных served как открытый призыв для криминальных элементов. Инсайдер из Chaos Computer

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба безопасности устанавливает дополнительные защитные барьеры и баррикады возле Белого дома 24...
Политика

В августе Белый дом предложил Конгрессу расширить финансирование Секретных служб, с акцентом на предстоящие выборы.

Сообщается, что администрация Байдена связалась с комитетами Конгресса в августе, предлагая увеличение финансирования Службы безопасности США в период до и после выборов 2024 года. Внутренние источники раскрыли это, выразив озабоченность тем, что агентство может столкнуться с дефицитом бюджета,...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно