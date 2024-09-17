Предстоящее закрытие: Уотергейт Берлин, планируется закрыть к концу 2024 года

В популярном берлинском клубе Wilde Renate, расположенном в Фридрихшайн, было объявлено о его закрытии к концу 2025 года. Между тем, Watergate, находящийся на Шпрее в Кройцберге и имеющий богатую 22-летнюю историю, также закроется к концу года, как было намекнуто операторами в Instagram. Ожидайте большие прощальные вечеринки до Нового года.

В посте в Instagram операторы Watergate признались, что "после тщательного размышления мы приняли решение прекратить деятельность клуба к концу года, не продлевая аренду". Рост затрат и меняющаяся клубная сцена стали главными причинами этого решения. Их пост в Instagram заканчивается словами "Вечеринка окончена - слава вечеринке!"

Ульрих Вомбахер, один из трех операторов клуба, рассказал "Berliner Zeitung", что пост был опубликован ими. Сдвиг после пандемии оказал значительное влияние на бизнес, и клубная культура больше не процветает так, как раньше.

Длительные закрытия клубов существенно повлияли на сцену, а снижение дешевого туризма привело к упадку международного значения Берлина. Вомбахер также рассказал, что растущие гонорары DJ и рост фестивалей делают ведение бизнеса все более сложным. "Когда туристический блеск уходит, остается неотполированный Берлин", - добавил он.

Очарование Кройцберга поблекло из-за проблем с наркотиками, растущей бездомностью и преступностью. "Ничто не вечно. Даже берлинские уголковые пабы исчезли", - размышляет Вомбахер. "Не может ли клубная культура быть временной, как мимолетное культурное явление?"

Что касается государственного финансирования, Вомбахер скептически настроен. Он считает, что "клубная культура работает иначе. (...) Клубная культура спонтанна, лична. Ее нельзя заключить в planned economy, даже если мы воспользовались финансированием".

Недавно, в августе, Wilde Renate в Фридрихшайн объявила о своем закрытии к концу 2025 года. Владелец отказался продлевать аренду.

Несмотря на объявления о закрытии знаковых берлинских клубов, таких как Wilde Renate и Watergate, любители музыки могут ожидать оживленные прощальные мероприятия до Нового года. Рост затрат и меняющаяся клубная сцена вынудили эти заведения закрыться, заставляя операторов вспоминать о своих когда-то процветающих бизнесах.

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