Предстоящее снижение процентных ставок вызовет значительный скачок цен в США

В сентябре, похоже, наконец-то настал момент, когда Федеральная резервная система США снизит процентные ставки впервые за значительный период. Председатель ФРС Пауэлл дал понять это в своей речи, что вызвало положительную реакцию на Уолл-стрит. Индекс Доу-Джонса вырос на 0.7%, достигнув 41 004 пункта. Широкий индекс S&P 500 вырос на 0.6%, закрывшись на отметке 5 607 пунктов. Индекс Nasdaq Composite также вырос на 0.8%, достигнув 17 771 пунктов.

Недавно Председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с речью, которая вызвала оптимизм среди инвесторов. Индекс Доу-Джонса вырос на 0.7%, достигнув 41 004 пунктов. Широкий индекс S&P 500 вырос на 0.6%, достигнув 5 607 пунктов. Индекс Nasdaq Composite также вырос на 0.8%, закрывшись на отметке 17 771 пунктов.

Федеральная резервная система находится на пороге осуществления своего первого снижения процентных ставок за десятилетие. На симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул Пауэлл дал финансовым рынкам ожидаемый сигнал, указав на вероятное снижение ставок в сентябре: "Пришло время изменить нашу денежно-кредитную политику". Он добавил, что курс ясен, с понижением ставок на горизонте. Тем не менее, детали будут зависеть от поступающих данных, прогноза и оценки рисков.

"Важным индикатором будет августовский отчет о занятости", - отметил Эльмар Вёлькер, эксперт по процентным ставкам в LBBW. "Если он покажет более быстрое улучшение ситуации с занятостью, чем ожидает ФРС, то большинство официальных лиц ФРС, возможно, слишком долго придерживались жесткой денежно-кредитной политики. В этом случае монетарное смягчение придется усилить".

Другие эксперты оставались более осторожными. Инвесторы уже разочаровывались в сроках снижения ставок, сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег в CFRA Research. "В отличие от спринтеров на Олимпийских играх, ФРС не рванет с места с понижением на 50 базисных пунктов".

Речь Пауэла подняла цену на золото, которое достигло нового пика в $2 518,20 за унцию. Кроме того, инвесторы покупали казначейские облигации США, снизив доходность 10-летней облигации до 3,818% с 3,845%. В то же время индекс доллара США упал на 0,7% до 100,76 пунктов, после того как ранее колебался около нулевой отметки. Евро, в свою очередь, вырос на 0,62% до $1,12.

Кроме того, биткоин восстановился после предыдущих потерь, поднявшись на 1,9% до $61 862. Джохен Станцль, главный аналитик в CMC Markets, прокомментировал: "Новостной фон оптимистичен для биткоина, но восстановление не набирает обороты перед решениями по денежно-кредитной политике".

Акции технологических компаний растут в цене

Перспектива скорого смягчения денежно-кредитной политики в США благоприятствовала акциям крупных технологических компаний. Акции гигантов, таких как Apple и Alphabet, каждая выросла на 0,4%. Низкие процентные ставки делают инвестиции более выгодными для технологических компаний, поддерживая их рост.

Акции американского поставщика программного обеспечения для управления персоналом Workday подскочили на 11,3 процента на фоне сильного отчета за второй квартал. Компания сообщила о прибыли в размере $1,75 на акцию, превзойдя ожидания аналитиков в $1,65. Этот рост был приписан увеличению расходов компаний на программы управления персоналом и оплаты труда. Аналитики Piper Sandler похвалили комментарии Workday о расширении на международных рынках, сделках, партнерстве и достижениях в области искусственного интеллекта (ИИ).

Положительная реакция Уолл-стрит на указания Председателя ФРС Пауэлла о снижении процентных ставок также была заметна в секторе технологий. Акции крупных технологических компаний, таких как Apple и Alphabet, выросли каждая на 0,4% благодаря перспективе более выгодных инвестиций. Кроме того, акции американского поставщика программного обеспечения для управления персоналом Workday взлетели на 11,3%, благодаря сильному бизнес-отчету и положительным комментариям о расширении на международных рынках и достижениях в области ИИ.

Ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой может иметь значительные последствия для крупнейших технологических компаний на Уолл-стрит, предоставляя им более доступные возможности для инвестиций и потенциально стимулируя их рост.

Читайте также: