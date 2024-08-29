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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Предстоящее слушание по обвинению в попытке убийства супруги

Подсудимые получили длительное тюремное заключение за попытку навредить своей половинке в Пфорцхайме. Осужденный обжаловал этот приговор в БГС и преуспел: были языковые сложности.

 and  Grigoriy Williams
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В рамках дела об Attempted murder of a spouse, в Пфорхайме назначен новый процесс по решению...
В рамках дела об Attempted murder of a spouse, в Пфорхайме назначен новый процесс по решению Регионального суда, основанному на решении Федерального верховного суда.

- Предстоящее слушание по обвинению в попытке убийства супруги

Уголовный суд Карлсруэ планирует пересмотреть дело об умышленном убийстве женщины из Пфорцхайма. Разбирательство начнется в пятницу в 9:00. В апреле 2023 года суд приговорил мужа женщины к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Суд установил, что он толкнул свою жену, мать их четверых детей, с балкона их квартиры на четвертом этаже в июне 2022 года. После того, как она упала на балкон этажа ниже, он, как утверждает обвинение, продолжил нападать на нее, нанося удары и душить с целью причинить смерть. В качестве мотива обвинение указало на развод.

Верховный суд Германии (BGH) отменил приговор в марте этого года по ходатайству подсудимого: его права были нарушены, так как обвинительное заключение не было переведено на турецкий язык. Несмотря на то, что он заявил, что более свободно говорит на курдском, он мог понять только письменные тексты на турецком языке.

По словам суда, слушания продлятся семь дней до конца сентября. В качестве свидетелей вызвано 20 человек и 2 эксперта.

Подсудимый ходатайствовал о пересмотре дела в [Первом суде инстанции], утверждая, что были проблемы с переводом обвинительного заключения на его первоначальном судебном процессе. Рассмотрение ходатайства в [Первом суде инстанции] запланировано после завершения пересмотра дела в Уголовном суде Карлсруэ.

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