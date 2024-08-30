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ПолитикаНовостиООН

Предстоящее начало программы вакцинации против полиомиелита в Газе

В Somme воскресенье планируется вакцинировать примерно 640 000 детей в nördlichen ГКП против высоко заразного вируса. Временное перемирие назначено в зоне конфликта, чтобы облегчить иммунизацию против полиомиелита.

 and  Anthony Ross
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Медицинские учреждения, офисы поставщиков здравоохранения и мобильные единицы здравоохранения несут...
Медицинские учреждения, офисы поставщиков здравоохранения и мобильные единицы здравоохранения несут ответственность за вакцинацию около 640 000 детей от полиомиелита.

- Предстоящее начало программы вакцинации против полиомиелита в Газе

В секторе Газа полным ходом идут приготовления к масштабной кампании вакцинации детей против полиовируса. Все стороны якобы дали предварительные гарантии на локальные гуманитарные перемирия. Это краткосрочные перемирия. После первого случая полиомиелита за 25 лет, зарегистрированного в Газе, кампания по вакцинации направлена на предотвращение широкого распространения этого высоко заразного заболевания.

Кампания начнется в воскресенье, с операциями с 6:00 до раннего вечера, как сообщил представитель ВОЗ в палестинских территориях Рик Пeeperкorn. Около 640 000 детей в возрасте до 10 лет получат вакцинацию. Им нужны две дозы вакцины, с интервалом в четыре недели.

"Мы призываем все стороны прекратить боевые действия, чтобы гарантировать безопасный доступ к медицинским учреждениям для детей и семей и позволить нашей команде reaching children without healthcare access," - сказал Пeeperkorn. Израиль якобы согласился на ежедневные перемирия для кампании вакцинации, although the Israeli government has yet to comment on this.

Нетаньяху: перемирия не означают перерыв в поставках оружия

Ранее израильская армия объявила о многочасовых "тактических паузах" в своей деятельности в районах сектора Газа, в основном для облегчения поставок гуманитарной помощи. Последние такие ограниченные по времени и пространству перемирия были в июне в южном прибрежном регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы заявил, что запланированные перемирия "не являются перемирием в поставках оружия". Подобное перемирие произошло в ноябре прошлого года в рамках сделки между правительством Израиля и ХАМАС. В течение этой одной недели более 100 заложников были освобождены в обмен на 240 палестинских заключенных.

По данным ВОЗ, более 2100 человек были обучены для кампании вакцинации. Будет установлено около 400 станций, и будет развернуто около 300 мобильных команд для достижения детей. Вакцинация будет проводиться по секторам, сначала в центральном секторе Газа, затем на юге и finally в северном секторе, с тремя днями, необходимыми для каждого сектора. Однако согласовано продление на один день, если к тому времени не будет вакцинировано достаточно детей. Палестинские источники предполагают, что люди будут уведомлены о кампании вакцинации через телефон и социальные сети.

Израиль якобы привез вакцины для 1,25 миллиона человек через КПП Кирьят Шалом в спорный район несколько дней назад. Ранее ЮНИСЕФ доставила специальное холодильное оборудование для хранения и транспортировки доз вакцины.

Сектор Газа был свободен от полиомиелита в течение 25 лет. ВОЗ стремится охватить более 90% детей, чтобы предотвратить распространение вируса. В прошлом готовность людей вакцинироваться всегда была высокой. Однако недавно был выявлен случай. У 10-месячного ребенка из Деир аль-Балах появились симптомы паралича левой ноги, но он находится в стабильном состоянии.

С момента войны после террористической атаки ХАМАС на израильскую границу 7 октября прошлого года многие дети в секторе Газа не могли вакцинироваться. Бедные санитарные условия в прибрежном районе, где многие внутренние беженцы часто живут в тесноте и чистая вода редка, могут способствовать быстрому распространению заболевания, согласно ВОЗ.

Полиовирус поражает пищеварительный тракт

Полиомиелит, также известный как "детский паралич", - это высоко заразный вирус, который обычно поражает пищеварительный тракт. Вирус обычно передается через загрязненные руки как "контактная инфекция" или загрязненную воду в странах с плохими санитарными условиями.

Только в одном из 200 случаев инфекция приводит к типичному для полиомиелита необратимому параличу - и то только у непривитых лиц. В настоящее время нет лечения.

Благодаря глобальным кампаниям вакцинации, начатым в 1988 году, было спасено от паралича около 20 миллионов человек и предотвращено 1,5 миллиона смертей, согласно ВОЗ. Перед введением вакцин ежегодно регистрировалось тысячи случаев и сотни смертей только в Германии. Однако в многих местах сейчас опасно низкий уровень вакцинации.

ООН выразила поддержку гуманитарным перемириям в секторе Газа, стремясь гарантировать безопасный доступ для медицинских работников и команд вакцинации. Несмотря на заявление Израиля о том, что запланированные перемирия не являются перерывом в поставках оружия, ООН продолжает призывать к миру и защите невинных жизней в ходе инициативы вакцинации.

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