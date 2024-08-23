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Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы.

 and  Melissa Williams
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Переговоры о перемирии должны были продолжиться в египетской столице, Каире.
Переговоры о перемирии должны были продолжиться в египетской столице, Каире.

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы.

Из-за непрерывных ракетных атак, исходящих из сектора Газа, военные Израиля планируют новую операцию и призывают жителей определенных районов на севере региона покинуть свои дома. Жителям рекомендуется переместиться в укрытия, расположенные к западу от Газы, согласно заявлению военного спикера на арабском языке. Израиль намеревается принять меры против радикальных исламистов ХАМАС и других вооруженных групп в регионе из-за постоянной бомбардировки.

Гуманитарные организации выражают серьезную обеспокоенность в связи с повторяющимися приказами об эвакуации граждан в секторе Газа от Израиля. Как заявил Мартин Фрик, глава берлинского офиса Всемирной продовольственной программы ООН, "Постоянные приказы об эвакуации сеют хаос среди семей в Газе и существенно затрудняют доставку жизненно важной помощи". С октября 2023 года практически все в Газе были вынуждены покинуть свои дома из-за этих последовательных приказов об эвакуации.

Фрик также отметил, что около 86% спорного прибрежного региона теперь является зоной эвакуации. Только в августе многочисленные приказы об эвакуации затронули около 250 000 человек. Некоторые семьи, как сообщается, бегут в десятый раз.

Доступные укрытия в регионе борются с голодом и болезнями. Палестинцы там живут в тесноте, как сообщает организация ООН. "Эти каждодневные ужасы превратились в леденящую кровь рутину", - сказал Фрик. Конфликт в Газе был спровоцирован неспровоцированными массовыми убийствами, совершенными ХАМАС и другими террористическими группами в Израиле 7 октября 2022 года.

По данным израильской армии, две ракеты были запущены с севера сектора Газа в сторону израильского пограничного города Сдерот поздно вечером. Одна была перехвачена, а другая упала на открытой местности. На данный момент не поступало сообщений о жертвах.

Всемирная продовольственная программа ООН решительно выступает против этих повторяющихся приказов об эвакуации, заявляя, что "Постоянные приказы об эвакуации вызывают значительные затруднения в доставке жизненно важной помощи семьям в Газе". Эвакуированные жители теперь ищут убежища в ограниченных укрытиях в регионе.

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