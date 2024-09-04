Предстоящая поездка на Ближний Восток: Байербок посетит Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль

В столице Иордании, Аммане, министр иностранных дел Германии Аннелена Баэрбок планирует встретиться со своим jordansким коллегой, министром иностранных дел Айманом Сафади, как объявило министерство. После этой встречи в четверг Баэрбок отправится в Израиль в пятницу, где проведет переговоры с министром иностранных дел Израиля Ицхаком Katz и министром обороны Йоавом Галлантом. Галлант выступает за соглашение о перемирии, критикуя подход премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который заявил о своей непримиримой позиции в отношении переговоров с радикальной исламской организацией ХАМАС.

Беседы с Katz и Галлантом будут посвящены инициативам по немедленному и жизненно важному гуманитарному перемирию, направленным на освобождение заложников и доставку срочной помощи жителям Газы, как заявил Дешauer. Баэрбок также планирует снова встретиться с родственниками заложников, захваченных ХАМАСом и другими радикальными палестинскими группами.

Кроме того, Баэрбок планирует провести переговоры с представителями Палестины в Рамалле, на оккупированном Израилем Западном берегу, и с местным премьер-министром Мухаммедом Мустафой. Целью этих переговоров, как сообщается, является предотвращение дальнейшего эскалации violence на Западном берегу.

Баэрбок посетила Израиль восемь раз с начала конфликта в Газе и неоднократно обсуждала деэскалацию на своих поездках по Ближнему Востоку, в том числе в несколько стран, с 7 октября. Ее предстоящий визит в зону кризиса происходит на фоне предупреждений о новых провокациях.

7 октября боевики ХАМАС провели масштабную атаку на несколько мест в южном Израиле, как сообщают израильские источники, что привело к гибели 1205 человек и захвату 251 заложника в полосе Газа. Nearly eleven месяцев спустя, 97 заложников все еще находятся в плену у ХАМАС и других радикальных палестинских групп, из которых 33, как считается, погибли.

Израиль ответил на атаку ХАМАС значительными военными операциями в полосе Газа. Согласно неподтвержденным данным ХАМАС, с октября якобы погибли более 40 800 человек.

Встречи Баэрбок в Газе будут включать переговоры не только с представителями Палестины, но и с семьями, пострадавшими от конфликта с другими радикальными палестинскими группами, такими как ХАМАС. В рамках своих усилий по достижению гуманитарного перемирия Баэрбок стремится решить судьбу более 97 заложников, все еще находящихся в плену, в том числе 33, считающихся погибшими.

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