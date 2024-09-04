Представитель "Волгаген" отвечает на раскрытые строгие меры по сокращению затрат

Марка Volkswagen объявила о более строгом плане сокращения расходов в понедельник после совещания руководства. Не исключалась возможность закрытия заводов и сокращения рабочих мест. Рабочий совет и профсоюз обещают решительное сопротивление.

Рабочий совет Volkswagen решительно возражает против возможного закрытия заводов, предложенного Комиссией в рамках плана сокращения расходов основной марки Volkswagen. Лидеры профсоюзов, присутствовавшие на встречах Комиссии, подчеркнули необходимость рассмотреть альтернативы сокращению рабочих мест.

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